Effetto Israele, gas e luce alle stelle 

I venti di guerra mediorientali soffiano anche sulle bollette dei sardi. Sì, l’effetto a catena nei mercati internazionali è partito dal conflitto israelo-palestinese e si riverbera nel Vecchio continente mettendo a rischio gli approvvigionamenti energetici europei del prossimo anno.

Allarme rosso

I timori espressi nei giorni scorsi da più di un economista sono stati confermati anche dalle analisi sulle quotazioni previste nel 2024 dall’osservatorio di Segugio.it, uno dei più diffusi comparatori online di tariffe, che stima dal prossimo gennaio ulteriori incrementi sui consumi di luce e gas di circa il 20%. «Le prime settimane d’autunno segnano una nuova crescita delle quotazioni di luce e gas sul mercato all’ingrosso che si registra sia sulle quotazioni attuali di ottobre che sui cosiddetti prezzi “futures”, previsionali relativi alle forniture future, particolarmente importanti per i prossimi approvvigionamenti per rifornire poi di energia i clienti finali».

Gli esperti evidenziano inoltre come, «osservando l’andamento nei singoli giorni di ottobre, il conflitto in Israele abbia avuto impatto sui prezzi all’ingrosso - attuali e futures, particolarmente colpiti».

Salasso

Il tutto si tradurrà nell’ennesima stangata ai danni delle tasche delle famiglie. «I consumatori finali con una tariffa indicizzata, infatti, rischiano un rincaro di almeno il 10%», conferma Segugio.it. «A inizio mese di ottobre, il costo dell’energia elettrica all’ingrosso è stato in più occasioni al di sotto dei 0,12 euro/kWh. Nel corso della seconda settimana del mese, però, si è registrato un netto aumento: il prezzo giornaliero è ora prossimo ai 0,16 euro/kWh (+33%).

Tutele

All’orizzonte, inoltre, potrebbe esserci anche un nuovo aumento per le tariffe luce e gas a prezzo fisso, tornate sul mercato nel corso del 2023 dopo essere sparite nel 2022 a causa dell’instabilità delle quotazioni all’ingrosso. I fornitori del Mercato Libero potrebbero modificare i listini e proporre un prezzo più alto sulle tariffe bloccate sia per fronteggiare gli aumenti dei prezzi all’ingrosso sia per proteggere la propria marginalità in uno scenario più volatile. Attualmente, le migliori tariffe sul mercato consentono di bloccare il prezzo per 12 mesi a 0,17 euro/kWh per l’energia elettrica e 0,69 euro/Smc per il gas naturale.

Incognite

Paolo Benazzi, Responsabile Utilities di Segugio.it, commenta: «Dopo i picchi senza precedenti del 2022, il 2023 era stato un periodo, soprattutto da aprile in avanti, positivamente stabile per i prezzi di energia e gas, che aveva portato al ritorno delle tariffe bloccate. L’andamento recente dei prezzi previsionali, come i futures 2024, ripropone il tema della volatilità dei prezzi che avevamo già vissuto, in forma esponenzialmente maggiore, nel 2022. Le tariffe variabili seguiranno per definizione l’andamento dei prezzi all’ingrosso, ma anche le tariffe fisse dipendono da questi indici, sia attuali che previsionali. È uno scenario complicato, soprattutto se consideriamo la probabile fine del Mercato Tutelato nel corso del 2024».

