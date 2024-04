Effetto Domus: 20 punti su 27 sono arrivati nello stadio rossoblù 

Il Cagliari ci riprova, chiama a raccolta il suo popolo e prova a guardare negli occhi una delle grandi del campionato. Una nobiltà fresca, quella dell'Atalanta, che appena dieci anni fa si giocava la salvezza proprio contro i rossoblù e ora è frequentatrice abituale delle zone altissime, con la qualificazione Champions nel mirino e un quarto d'Europa League contro il Liverpool in agenda, dopo la trasferta sarda. Roba da “mission impossible”, ma la banda di Ranieri sa che col suo pubblico alle spalle nulla è impossibile. Anche perché per restare su questi palcoscenici servono imprese e in casa le imprese possono arrivare.

Casa dolce casa

Non è un caso che, proprio alla Domus, il Cagliari abbia raccolto gran parte del suo tesoretto di punti. Ben 20 sui 27 totali, un bottino che proietta i rossoblù tra le squadre col miglior rendimento interno tra le pericolanti. Tra le formazioni del lato destro della classifica, solo Genoa e Frosinone (21 punti) hanno fatto meglio di Lapadula e compagni, mentre il Lecce ha lo stesso bottino. Nelle quindici gare giocate alla Domus il bilancio è questo: cinque vittorie, cinque pareggi e cinque sconfitte. I ko sono arrivati contro le due milanesi e le due romane, oltre che col Torino, in una partita giocata col fresco ricordo dell'ultimo saluto a Gigi Riva. Le vittorie, pesantissime, sono arrivate con dirette concorrenti come Salernitana, Sassuolo, Frosinone e Genoa, anche se il Grifone sembra ormai giocare un campionato tutto suo. E poi c'è il 2-1 a quel Bologna che contende proprio all'Atalanta un posto per l'Europa più nobile.

A testa alta

La vittoria col Bologna, ma anche il pareggio col Napoli, danno coraggio al Cagliari. Che in trasferta ha uno sconfortante sette sconfitte su otto contro le prime dieci della classe (aspettando Inter e Milan), ma in casa dimostra di potersela giocare. Un briciolo di speranza in più, visto che questo finale di stagione vedrà sbarcare alla Domus, oltre all'Atalanta (e il Lecce, in uno scontro diretto), anche la Juventus e la Fiorentina (all'ultima giornata), in partite che vedranno incrociarsi le strade della salvezza e dell'Europa. E davanti ai suoi tifosi il Cagliari trova energie supplementari. E anche quando ha perso (a parte l'1-4 con la Roma), ha sempre cercato di dar fastidio all'avversario.

Muro rossoblù

E mai come quest'anno, chi arriva a Cagliari sa di dover giocare contro un dodicesimo uomo. Effetto-Domus (o effetto-Ranieri, visto quanto ha saputo ricompattare un ambiente che sembrava avvelenato) da sfruttare al massimo. E anche contro l'Atalanta i tifosi sono pronti a rispondere alla chiamata. A due giorni dalla gara, il muro delle 16.000 presenze è pronto a essere sfondato. Non una novità, visto che, anche grazie ai 13431 abbonati stagionali, nelle quindici gare casalinghe di questo torneo, solo quattro volte la soglia non è stata superata (contro Udinese, Frosinone, Sassuolo e Bologna). E anche lunedì scorso, a Pasquetta, nonostante il richiamo della gita fuori porta, i dati ufficiali riportavano la presenze di 16.285 spettatori. Come a dire che il Cagliari, in questa volata per la salvezza, non sarà solo. Perché tutta la Sardegna vuole rimanere in Serie A.

