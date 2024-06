Effetto domino sulla panchina rossoblù 

Confronti e incontri continui, in una settimana in cui il Cagliari spera di risolvere il primo fondamentale enigma della stagione che verrà, l'erede di Claudio Ranieri. Ma la società rossoblù è in buona compagnia, visto che quasi tutta la Serie A è ancora alla ricerca di un proprietario per panchine mai così vacanti. A oggi, infatti, le uniche certezze sono quelle di Inzaghi per l'Inter, Gasperini con l'Atalanta, De Rossi per la Roma e Gilardino al Genoa. Per il resto qualche segreto di Pulcinella e una serie di incastri che, con l'effetto domino, interesseranno anche il Cagliari, che ha nel mirino tecnici ancora sotto contratto (come Gotti o Lucescu jr) o tentati da soluzioni più appetitose (Sarri e Baroni in primis).

Caccia grossa

Nessun mistero, tra i papabili c'è Baroni, che ha abbandonato il Verona dopo una salvezza da applausi (che gli è valsa il premio “Briglia d'oro”). Ma proprio i tanti giri di allenatori costringono il Cagliari ad aspettare. Visto che Baroni piace a diversi club come Monza, Bologna e Fiorentina. I brianzoli, infatti, sono prossimi al divorzio con Palladino, mentre i rossoblù emiliani, dopo una pazzesca qualificazione alla prossima Champions League, hanno salutato Thiago Motta, prossimo a essere annunciato sulla panchina della Juventus. Ai saluti anche Italiano, che piace proprio al Bologna, ma anche alla Lazio. Che, in teoria, avrebbe già il contratto blindato con Tudor, subentrato a Sarri a stagione in corso. Ma Tudor avrebbe dato segnali di forte mal di pancia nelle ultime ore dopo la rottura con Kamada, uno dei suoi pallini, cacciato dal presidente Lotito con l'accusa di essere un mercenario.

Le ipotesi

Il Cagliari, quindi, si guarda intorno. Ma come accade per il mercato dei calciatori, anche per la questione allenatori dovrà attendere le mosse delle società più grosse, per poter poi affondare il colpo. Seguendo la classifica dell'ultima stagione, il Milan punta l'ex romanista Fonseca, la Juve, come detto, attende di annunciare Motta e il Bologna valuta Italiano o Sarri. Storie tese tra Lazio e Tudor, mentre a Firenze, dopo i saluti a Italiano, si pensa a Baroni o Sarri, guarda caso due tecnici accostati al Cagliari. E poi c'è il Torino, che dopo tre stagioni ha visto esaurirsi il rapporto con Juric. Il tecnico serbo, da tempo pallino del presidente Giulini, viaggia a cifre ormai inavvicinabili per la società rossoblù e sogna un club con ambizioni di alta classifica, mentre i granata flirtano con un altro obiettivo del Cagliari, il “veneziano” Vanoli. A proposito di segreti di Pulcinella, nelle prossime ore il Napoli annuncerà l'accordo con Conte.

Disco inferno

Risolti i nodi delle panchine più nobili, anche le squadre che lottano per la sopravvivenza, come il Cagliari, avranno più chiaro il terreno di caccia su cui muoversi. Il Verona, perso Baroni, pensa a Pippo Inzaghi o quel Dionisi accostato anche ai rossoblù, ma scivolato nelle preferenze. Il Lecce cerca di tenersi stretto Gotti, che però potrebbe decidere di cambiare aria, col presidente Giulini pronto a inserirsi, mentre a Udine ed Empoli le salvezze in extremis potrebbero non bastare per le conferme di Cannavaro e Nicola.

