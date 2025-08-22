Effetto dazi sull’Isola: «Per le aziende perdite da 25 milioni all’anno» 

Il cronometro sulla paura si è acceso: le imprese sarde rischiano di pagare salato il conto del protezionismo trumpiano. Con l’export verso gli Usa tassato al 15%, come ha voluto The Donald, la stima dei maggiori costi si aggira intorno ai 25 milioni annui.

Le spese

I tasselli del mosaico li mettono insieme le associazioni di categoria. «Nel 2024 – ha ricostruito Confartigianato – i flussi commerciali dall’Isola verso il Continente americano hanno totalizzato 492 milioni di euro». Se si mette in relazione il dato con i 25 milioni di esborso aggiuntivo calcolato da Confindustria, si ricava una prima proiezione: i dazi sembrano destinati a incidere per il 5% sul totale delle esportazioni». Un salasso soprattutto per l’agroalimentare che in America ha costruito un mercato da 140 milioni di euro, di cui 100 generati dal solo settore lattiero-caseario.

Appello all’Ue

Giacomo Meloni, presidente di Confartigianato, vede prima il bicchiere mezzo pieno: «L’ufficializzazione dei dazi al 15% dovrebbe garantire stabilità alle relazioni con gli Usa e quindi maggiore certezza alle nostre imprese per pianificare investimenti e attività commerciali». Tuttavia, «questa stabilizzazione non sarà indolore»: il protezionismo «inciderà in modo non secondario sui prezzi dei nostri prodotti che, d’ora in poi, sbarcheranno in terra statunitense». Meloni assicura che «le imprese sarde stanno facendo la loro parte per reagire all’impatto dei dazi, cercando nuovi sbocchi di mercato per il made in Italy. Ora, però, chiediamo che l’Europa faccia veramente l’Europa e ponga la competitività degli imprenditori al centro della propria azione».

La grande incognita

E se le imprese artigiane dell’Isola raggiungono negli Usa mercati eterogenei con alimenti e lapidei, legno e metallo, pelletteria e tessile, per le aziende lattiero-casearie il cammino è decisamente stretto. Tanto che Prometeia, società di consulenza finanziaria con sede a Bologna, ha inserito il Nord dell’Isola e il Nuorese tra «le sei province italiane più colpite dai dazi». La ragione fa il paio con la concentrazione, da Sassari alla Barbagia passando per la Gallura, di imprese che producono o trasformano il latte. «Valgono oltre il 30% dell’export provinciale», ciò che viene classificato come una «condizione di vulnerabilità» riscontrata pure «a Isernia (chimica), Genova (nautica e prodotti petroliferi), Grosseto (alimentare) e Belluno (occhialeria)».

Le proposte

Battista Cualbu, presidente di Coldiretti, non nega quanto «il momento sia difficile», ragion per cui «è importante avere una collaborazione leale e schietta tra chi commercializza il formaggio, affinché questi dazi non ricadano sugli anelli più deboli della filiera, ovvero i produttori e i consumatori». La premessa vale una strategia: «Confidiamo nel ripristino di misure utilizzate in passato, penso al Pegno rotativo o allo stesso Bando indigenti e, perché no, al premio sull'esportazione. In questo momento ci dà una mano anche il cambio euro-dollaro». Cualbu ricorda il momento storico: «Da 140 anni vendiamo Pecorino romano negli Stati Uniti, dove finisce oggi circa il 33-35% dell’intera produzione, e per la prima volta si pagheranno i dazi. Speriamo che la diplomazia riesca a superarli con nuovi accordi».

L’altra lettura

Per Stefano Taras, numero uno di Confagricoltura, il protezionismo di Trump «pone interrogativi sulla tenuta del nostro sistema produttivo regionale, in particolare per le realtà più rappresentative del vino e del Pecorino romano. Nei mesi scorsi, però, su quest’ultimo settore i trend di vendita sono stati molto incoraggianti, nonostante le turbolenze seguite agli annunci sui dazi. Questo ci fa pensare che il mercato, anche con le nuove condizioni, possa assorbire le conseguenze del mutato quadro commerciale. Fino a ieri, avevamo sperato che il Pecorino romano ottenesse l’esenzione, perché si tratta di un prodotto ovicaprino irriproducibile, inimitabile nei mercati statunitensi, a differenza dei formaggi vaccini. Ci auguriamo che le diplomazie di Usa e Ue continuino a tenere aperti i tavoli della trattativa. Siamo dell’idea che pure le istituzioni nazionali e regionali debbano prepararsi a mettere in campo, qualora fosse necessario, tutti gli strumenti utili a limitare i danni verso le nostre produzioni agricole».

