Effetto accise: diesel più caro della benzina  

Effetto accise sui prezzi dei carburanti: l’aumento della tassazione sul diesel e la riduzione equivalente di quella sulla benzina previsto dalla manovra ed entrato in vigore il 1° gennaio ha reso il gasolio più caro della verde. Il prezzo medio nazionale del diesel viaggia ora a 1,666 euro al litro contro 1,650 euro della benzina, scesa al livello più basso, secondo il ministero delle Imprese, dal 2021. L'inversione non si verificava dal 9 febbraio 2023, all'uscita dalla fase più acuta della crisi dei prezzi iniziata con l'invasione russa dell'Ucraina.

La mappa dei prezzi

Il Mimit rivendica l'attenzione posta in questi giorni per evitare distorsioni del mercato e speculazioni sui listini, assicurando un continuo monitoraggio. Non tutte le Regioni sono però uguali, e le differenze di prezzo sono significative: Bolzano batte tutti con il diesel a 1,730 euro al litro, al secondo posto Trento (1,701 euro), seguita dalla Valle d'Aosta (1,698 euro). Cara anche la Sardegna: 1,680 euro al litro (con la benzina ferma a 1,650). All'opposto la Campania, dove un litro di gasolio costa 1,644 euro, poi le Marche (1,654 euro) e la Lombardia (1,656 euro).

L'allineamento delle accise prevede una riduzione di 4,05 centesimi euro al litro per la benzina e un aumento dello stesso importo per il diesel. Su entrambi i carburanti il valore risulta quindi oggi identico e pari a 67,26 centesimi. L'intervento, previsto dal Pnrr, sarebbe dovuto essere spalmato su cinque anni: ha subito una netta accelerazione per rientrare nelle coperture della legge di bilancio. Le entrate attese quest'anno si avvicinano ai 600 milioni di euro. Alla base c'è l'intenzione di ridurre i Sad (sussidi ambientalmente dannosi) che privilegiavano fiscalmente il gasolio nonostante il maggiore impatto ambientale dei motori diesel. Sul gasolio l'Italia ha ora l'accisa più alta d'Europa, mentre sulla benzina scivola dal terzo all'ottavo posto, dietro Francia e Irlanda e sopra la Germania.

Costo di miscelazione

Come rileva “Staffetta quotidiana”, sui prezzi dei carburanti si è riversato dal 1° gennaio anche un nuovo aumento del costo di miscelazione dei biocarburanti, legato al rialzo della quota d'obbligo e compensato dal calo delle quotazioni internazionali dei prodotti raffinati.

