«Effetti positivi dopo l’antidoto, ma servono rimborsi immediati e lo sblocco della movimentazione» 

L’immagine che lo vede protagonista è forse quella che più di tutte racconta il dramma che sta travolgendo le campagne del centro Sardegna. Ritrae Francesco Zoroddu, allevatore di Orotelli, mentre cerca di spingere senza successo una delle sue vacche, oramai paralizzata dagli effetti della dermatite bovina. Ebbene, adesso dal paese di Salvatore Cambosu si levano sprazzi di positività. «Ho vaccinato tutti i miei 104 capi adulti», rivela Zoroddu. «La sensazione è che gli animali stiano reagendo bene al vaccino, perlomeno quelli sani. Fino a oggi ne ho perso circa una trentina. Adesso voglio solo sperare che la politica faccia tutto il possibile per darci una mano. Servono ristori immediati ma soprattutto spero sempre che non ci abbattano gli allevamenti».

Flebile luce

All’orizzonte si scorge uno spiraglio, dopo settimane di terrore. La governatrice Alessandra Todde, pochi giorni fa, da Macomer aveva cercato di tranquillizzare gli allevatori e scandito alcuni semplici concetti: «Dobbiamo restare uniti, la battaglia si vince insieme. I vaccini sono la nostra unica arma». Adesso l’impressione è che il mondo delle campagne abbia recepito le indicazioni di massima sbandierate dalla presidente della Regione. Sergio Sulas, allevatore di Bolotana con laurea all’università Bocconi, avvalora: «Ormai un po’ tutti stiamo capendo che non ci sono alternative alla vaccinazione. In due giorni ho vaccinato tutta la mia mandria, una settantina di capi. Non è stato facile perché da noi vige principalmente il pascolo estensivo e le mucche sono per natura “riottose”. Tuttavia, con una brava veterinaria che ha raggiunto la mia azienda abbiamo portato a termine “l’impresa”». Sulas sentenzia: «Dobbiamo avere fiducia nella scienza. Non esiste, a mio avviso, avere in questa fase un approccio antiscientifico. Ho fiducia nel nuovo corso, non penso agli errori del passato. Comunque, anche i miei colleghi si stanno convincendo. Dunque, fidiamoci: del resto la Regione ha preso impegni».

Ristori

«La mia richiesta è chiara: avere numeri e dati certi sui ristori», esordisce Michele Cuccui, giovane allevatore di Silanus con terreni dalle parti di Campeda. È lì, a pochi passi dalla Statale 131, che fa pascolare la sua mandria. «Inoltre, vorrei avere certezze sulla ripresa della movimentazione dei capi. La strada percorribile è solo quella della vaccinazione, a quanto pare. Certo è che per noi, che facciamo la transumanza da un nostro terreno a un altro, il blocco sta diventando un grosso problema». Cuccui prosegue: «Lo stop alla movimentazione non solo farà aumentare le spese aziendali ma creerà grattacapi soprattutto negli aiuti comunitari. Il motivo è semplice: quei terreni dove non faremo pascolo non risulteranno occupati. Qui la Regione si dovrà far carico, in tempi celeri, di andare in deroga e sospendere la “copertura” su quei pascoli». Francesco Zoroddu rincara: «Siamo nelle mani della politica. Vorrei solo che facessero nel miglior modo possibile il loro lavoro. Spero sempre che gli animali sani non vengano abbattuti, anche alla luce della vaccinazione di massa che stiamo portando avanti. Non possiamo ripartire da zero. Sono fiducioso perché mi pare che gli animali stiano reagendo bene. Quindi, chiedo ai politici di non tenere conto solo delle normative europee ma di considerare principalmente la nostra storia e le nostre realtà, differenti rispetto al resto d’Europa».