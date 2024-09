«Educhiamo al rispetto della vita» 

La fiaccolata silenziosa partita da via Ichnusa, dove Giusi Massetti, Martina e Francesco Gleboni e Paolo Sanna sono stati uccisi da Roberto Gleboni, è finita in Cattedrale I ceri sono rimasti accesi nonostante il vento, quasi come un segno. Oltre 10mila le persone. Per dare un’idea della folla basti pensare tante che, mentre le persone in testa al corteo erano giunte sul sagrato della cattedrale di santa Maria della Neve, gli ultimi partecipanti erano all'inizio di via Lamarmora. Accalcati, uniti nel dolore e nel silenzio.

Don Giovanni Maria Chessa li attendeva in una chiesa che alle otto meno venti era già colma. Il sacerdote, intorno alle 20, ha cominciato a ricordare le vittime della strage e ha parlato di quanto questi gesti estremi siano segno di «uno scarso rispetto per la vita, sia la propria che quella degli altri. Invito tutti a riflettere e rivedere l'educazione e gli esempi in famiglia, perché le nuove generazioni ne hanno bisogno». Resta il mistero sui retroscena del massacro. «Non possiamo sapere il perché di questa tragedia, anche se è umano domandarselo. C'è bisogno di silenzio, e di preghiera. Da qui dobbiamo cominciare, tutti insieme, da capo». Il vicario della Curia ha poi invitato a recitare l'Ave Maria, preghiera in onore della Madonna che soffre per il figlio tradito. La folla, silenziosa e con lo sguardo rivolto verso il basso, è poi tornata a casa.

