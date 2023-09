Educazione tra pari, un corso per giovani 

Venerdì inaugurazione del corso di peer education, "educazione tra pari", rivolto a una trentina di studenti universitari e lavoratori parietà scanesi organizzato dall’amministrazione comunale, la Consulta Giovanile con la consulenza di una esperta squadra di psicologi. Apertura della giornata formativa alle 18 con lo psicologo scanese Enrico Trogu e Simone Gargiulo media educator di San Vero Milis.

Un progetto pilota, importato dagli Stati Uniti, che prevede un metodo di educazione tra pari, con l'intento di implementare l’apprendimento all’interno di un gruppo di persone della stessa età. «Nelle realtà di gruppo, specie in quelle giovanili, l’influenza sociale reciproca è molto forte e il gruppo è lo spazio dove si condividono le esperienze e si trasmettono i saperi, le competenze e gli atteggiamenti e stili di vita», precisa il sindaco Antonio Flore Motzo. Obiettivo del percorso è promuovere atteggiamenti virtuosi, volti al riconoscimento dei pericoli, influenze negative, come le criticità del web, dipendenze da sostanze e difficoltà comportamentali. Il progetto, finanziato dal Comune, prevede un laboratorio sperimentale, tra i primi in Italia. (j. p.)

RIPRODUZIONE RISERVATA