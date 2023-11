Educazione stradale, studenti in pista 

L’educazione stradale nelle scuole si allarga anche agli studenti delle Medie. Fra lezioni di teoria e prove “su strada”, attraverso un simulatore di guida collegato a una bicicletta e un mini circuito realizzato fuori dagli istituti dove gli alunni possono cimentarsi nelle vesti di automobilisti, ciclisti, pedoni, e vigili. Tutto finanziato dagli incassi delle multe pagate dagli automobilisti indisciplinati.

Il corso

La formazione è partita nei giorni scorsi nelle scuole primarie di via Vico e via San Benedetto. Due i progetti finanziati dal Comune e portati avanti in continuità con lo scorso anno scolastico: “Carrelalonga”, proposto dalla ditta Andrea Angioi, che coinvolge i piccoli studenti ognuno con un ruolo diverso: dall’automobilista - a bordo di mini macchine elettriche a misura di bambino - al ciclista, dal pedone al vigile - personaggi poi invertiti durante il corso. All’interno di un percorso che consente di toccare con mano in prima persona le insidie e i pericoli che si vivono in strada, con tanto di attestato finale per ciascuno. In contemporanea ci sono le lezioni con “Edustradando”, organizzate in collaborazione con l’associazione sarda di Polizia locale e la squadra di vigili quartesi, attraverso l’utilizzo di un simulatore di guida collegato a una bicicletta che consente ai bimbi di immergersi nella realtà di tutti i giorni e di capire i giusti comportamenti da adottare in mezzo al traffico.

Quattrocento allievi

Oltre quattrocento gli alunni coinvolti nel percorso di formazione che proseguirà per tutto il mese, fra i diversi plessi dei sei Istituti comprensivi presenti in città. «Si tratta di due progetti che guardano al futuro, con l’auspicio ci possa essere maggiore educazione, rispetto del prossimo, oltre che delle regole», commenta l’assessora alla Viabilità Barbara Manca. «I bambini oggi sono pedoni e spesso anche ciclisti, domani saranno automobilisti: insegnare loro i comportamenti corretti è un dovere civile, un investimento sulla sicurezza dell’oggi e del domani. Le risposte avute l’anno scorso», sottolinea l’esponente della Giunta, «ci hanno spronato a proseguire quest’anno con ancora maggiore convinzione». Soddisfatta anche l’assessora alla Pubblica istruzione Cinzia Carta: «I bambini prendono parte a veri e propri giochi di ruolo, affinché tutti possano immedesimarsi meglio e capire i diversi compiti. E il riscontro è ottimo, grazie anche all’interesse e la disponibilità delle scuole, e al lavoro condiviso che insieme stiamo portando avanti».

RIPRODUZIONE RISERVATA