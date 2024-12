Educazione stradale per i ragazzi, si inizia in piazza Sella 

Fra le tante casette del mercatino di Natale, in piazza Sella, a Iglesias, c’è uno stand che non vende dolciumi né oggetti a tema festivo. Presieduta a rotazione dagli agenti del Corpo di polizia locale, la “capannina” è pronta a dispensare ai giovani, ma non solo, informazioni fondamentali sulle norme del codice della strada. “A Natale ti regaliamo sicurezza” non è la solita iniziativa di sensibilizzazione, ma un’attività promossa dal Comune d’Iglesias che, come sostiene il comandante della Polizia locale Davide Ullasci: <Non sarà di tipo repressivo o prettamente informativo, ma pratico, con delle apparecchiatura in grado di simulare le visuali alterate che si hanno quando si raggiungono determinati livelli di alcool nel sangue>.

Il tragico incidente stradale avvenuto due settimane fa e costato la vita a due giovani iglesienti, Riccardo Lai e Aurora Marci, entrambi 17enni, compagni di scuola e fidanzatini, ha lasciato il segno a Iglesias: la comunità, tuttora scossa, cerca di reagire con una campagna di sensibilizzazione sensibilizzare alla sicurezza stradale. «Il presidio proseguirà fino al 24 dicembre – sottolinea Ullasci – ed è solo il primo passo di una lunga serie di iniziative che coinvolgerà anche le scuole cittadine di ogni grado. Sono previste prove pratiche in aula, prove di guida, di crash test . Vedere con i propri occhi gli effetti di un impatto a determinate velocità o le possibili conseguenze di un incidente su un casco non omologato o allacciato male può essere determinante».

Per l’assessore alla Viabilità Francesco Melis, l’iniziativa ha uno scopo ben preciso: «Trovare il dialogo con i giovani e far capire loro l’importanza dell’attenzione alle regole».

