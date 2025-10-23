VaiOnline
Carbonia.
24 ottobre 2025 alle 00:36

Educazione stradale a scuola 

In una città in cui gli incidenti stradali sono abbastanza frequenti, conferma tutta la sua importanza il progetto di sicurezza ed educazione stradale che si è svolto ancora una volta in una scuola: si intitola “Sicuri in strada” ed è rivolto alle quinte elementari. Polizia Locale e volontari Auser hanno promosso un nuovo percorso formativo che mira a educare i bambini a un comportamento responsabile come pedoni, ciclisti e futuri utenti della strada: «Cerchiamo di fornire loro - spiega il comandante dei vigili urbani Andrea Usai - una conoscenza chiara e accessibile dei principali segnali e delle norme del Codice della strada». Il progetto prova a favorire la crescita di senso civico "e contribuisce a sviluppare la consapevolezza della prevenzione - rimarca il dirigente Auser Andrea Piras - come strumento fondam entale per la sicurezza di tutti». (a. s.)

