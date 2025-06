Educazione stradale a scuola, ai bambini la patente di pedone 

Manifestazione di fine anno scolastico a Sinnai col conseguimento della “patente di pedone” per gli alunni della scuola primaria di Via Perra a conclusione del progetto “Un km al giorno”, curato dall'insegnante Roberta Pisu in collaborazione con la Polizia locale. Una iniziativa è stata portata avanti in aula e in strada con diverse prove pratiche e lezioni ad iniziare dal rispetto della segnaletica stradale. Alla manifestazione hanno partecipato i ragazzi e i docenti, il comandante della Polizia locale, capitano Giuseppe Fiori, e l'assistente superiore Sandro Mannu che hanno affiancato le insegnanti nella cura del progetto e nella formazione dei bambini.

«Il progetto – ha detto la docente Roberta Pisu - ha suscitato l’interesse generale. Un ruolo hanno avuto anche le famiglie col riconoscimento e il rispetto delle regole della vita associata».

L’iniziativa ha visto anche il gemellaggio delle classi della scuola primaria di via Perra dell'istituto comprensivo 1-2 di Sinnai con la scuola primaria di Castiadas dell'istituto comprensivo di Villasimius.

Al saggio finale hanno partecipato anche la sindaca Barbara Pusceddu e altri amministratori. «Il progetto è stato avviato – ha detto la sindaca – grazie a un contributo regionale. Si punta all’educazione stradale che, con la Polizia locale e un esperto in materia, dovrebbe interessare tutte le classi della scuola primaria e secondaria di primo grado». (r. s.)

