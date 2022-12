Educazione sessuale: nelle scuole italiane resta ancora un tabù 

Da allora, ogni altra iniziativa presa anche solo per dare un’informazione di base sulla sfera sessuale non è mai decollata oppure è stata anch’essa foriera di polemiche. Eppure nel Piano Nazionale per la Fertilità, promosso sempre dal Ministero della Salute nel 2015, è stata inclusa l’informazione sulla salute sessuale e affettiva nelle scuole. E sempre nel 2015, nell’ambito delle attività del Comitato paritetico Miur-Salute, previsto dal Protocollo d’Intesa “Per la tutela del diritto alla salute, allo studio e all’inclusione”, era stato attivato un gruppo di lavoro composto da esperti multidisciplinari con l’obiettivo di predisporre gli strumenti per l’educazione all’affettività, alla sessualità e alla salute riproduttiva negli istituti scolastici. Dopo anni, però, corsi e lezioni ad hoc nelle aule italiane non sono ancora stati avviati. Risultato: i ragazzi sono “costretti” a cercare altrove.

Basti pensare che dal 1977 al 2019 sono state ben sedici le iniziative parlamentari avviate per rimettere il nostro Paese “al passo coi tempi”, tutte però rimaste lettera morta. E anche le iniziative estemporanee hanno sempre trovato opposizione o scatenato polemiche. Nei primi anni Novanta, ad esempio, iniziò a circolare un opuscolo commissionato dal ministero della Salute, allora guidato da Francesco De Lorenzo, intitolato “Come ti frego il virus!”. Protagonista era Lupo Alberto, celebre personaggio dei fumetti creato da Silver, che partecipò alla realizzazione. Vi si parlava, in maniera leggera, ma efficace, di contraccezione, rapporti non protetti e dei rischi di contrarre il virus Hiv. Venne stampato in milioni di copie e distribuito nelle scuole e in altri luoghi di ritrovo giovanile. Apriti cielo. Le polemiche furono aspre e videro in prima linea il ministero della Pubblica istruzione, guidato al tempo da Riccardo Misasi, che ne pretese il ritiro, sostenendo «non rispettava i criteri fissati dal dicastero in termini di educazione sessuale e che qualsiasi materiale inviato alle scuole doveva prima essere vagliato per favorire un’utilizzazione adeguata alla cultura dei giovani».

L’educazione sessuale in Italia era e resta ancora un tabù. E lo dimostra il fatto che il nostro è l’unico Paese europeo, assieme a Cipro, Bulgaria, Polonia, Romania e Lituania, a non prevederne l’insegnamento nelle scuole. Eppure le Nazioni Unite, l’Organizzazione mondiale della Sanità e anche l’Unesco, nelle proprie linee guida, non solo consigliano, ma apertamente invitano i governi a inserire nei programmi scolastici momenti di formazione volti a “garantire l’accesso universale ai servizi di assistenza sanitaria sessuale e riproduttiva, inclusa la pianificazione familiare”. Qui da noi, invece, il tema è annoso, oltre che ostico.

Lettera morta

Ministero della Salute

Secondo i dati dell’ultimo Studio Nazionale Fertilità presentato dal Ministero della Salute, 8 studenti medi e universitari su 10 cercano le informazioni riguardanti l’ambito sessuale e riproduttivo su internet. E, si sa, su internet si trova di tutto e di più, dalle leggende metropolitane a rimedi e consigli non solo fuorvianti, ma anche deleteri, per non dire pericolosi. Rivolgersi a genitori e parenti? I ragazzi spesso non se la sentono, tanto che sempre i dati indicano che solo 1 uno studente su 4 chiede in famiglia delucidazioni e consigli sulla sua vita intima. Numeri alla mano, 9 giovanissimi su 10 sono invece convinti che debba essere la scuola a garantire l’informazione sulla sessualità. «Il paradigma è cambiato: avere accesso a scuola alle conoscenze utili in tema di educazione sessuale e affettiva non è più una concessione opinabile, ma un diritto vero e proprio degli studenti», dice Marco Puiatti, presidente dell’Aied (Associazione italiana per l’educazione demografica), che di recente si è occupata del problema in un convegno a Roma.

Unesco

Lo stesso Puietti ricorda come l’Unesco caldeggi i governi a garantire il diritto all’educazione sessuale, definita come «l’insegnamento e l’apprendimento degli aspetti cognitivi, affettivi, fisici e sociali della sessualità». Il tutto con l’obiettivo ultimo di fornire ai ragazzi «conoscenze, competenze, atteggiamenti e valori che li metteranno in grado di sviluppare relazioni sociali e sessuali basate sul rispetto, di capire come le loro scelte influenzano il loro benessere e quello altrui, e di comprendere i loro diritti e tutelarli per tutta la vita».

