Educazione marina per trenta bambini 

Ha fatto tappa a Cagliari “Sail The Children”, l’appuntamento di educazione al mare e alla vela per i bambini, ideato da Davide Besana, fumettista, giornalista e velista, per “Save the Children”.

Partiti dalla sede della Lega Navale, a Su Siccu, una trentina di bambini sono stati sensibilizzati sul tema delle reti da pesca disperse all’interno di “Fishing for the Planet”, campagna della Blue Life che mira a contrastare l'abbandono delle reti da pesca nel Golfo di Cagliari, grazie alle segnalazioni di sportivi e appassionati di sport acquatici. I piccoli esploratori sono stati accompagnati in gommone nel tratto di mare lungo il promontorio della “Sella del diavolo” per esplorare le creature marine attraverso lo snorkeling. Successivamente si è svolto il laboratorio di fumetto per raccontare la mattinata passata in acqua e il legame di amore e rispetto che deve regolare la pacifica convivenza tra chi vive il mare e chi lo abita.

