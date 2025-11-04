Educazione,  incontri con le famiglie 

Il Comune, nell'ambito del Programma di intervento per la prevenzione dell’istituzionalizzazione (“Pippi”), organizza il terzo ciclo di incontri rivolto a genitori e giovani per parlare di educazione. Primo appuntamento giovedì 20 alle 15.30 nella ludoteca di via Kennedy.

«“Pippi” è un programma di intervento rivolto a famiglie, con figli tra 0 e 11 anni, che si trovano a fronteggiare situazioni impegnative in cui può risultare difficile garantire ai bambini le condizioni adeguate per la loro crescita – spiega l’assessora ai Servizi sociali, Carmen Murru - La finalità è costruire un’alleanza tra tutte le persone che hanno a cuore la crescita dei bambini per aiutare i genitori a continuare a vivere insieme ai propri figli nel migliore dei modi possibili. Con questo programma si vuole creare uno spazio di incontro e collaborazione tra genitori e tutte le figure vicine alla famiglia, dagli assistenti sociali agli insegnanti».

Per maggiori informazioni si può consultare il sito web del Comune; iscrizioni entro sabato 15. «I gruppi genitori e bambini si svolgeranno contestualmente e saranno gestiti dagli operatori della coop Koinos», si legge in una nota di Palazzo Scolopi.

