Educazione fisica? Nel cortile della scuola 

La palestra della scuola è chiusa per lavori, ma attorno all’istituto comprensivo di Decimomannu ci sono il palasport e la palestra di via Bellini che attualmente sono utilizzate dagli studenti delle scuole medie e dalle società sportive. I più piccoli, invece, non ne stanno usufruendo e monta la protesta dei genitori perché attualmente i bambini delle elementari svolgono l’attività motoria nel cortile della scuola. Se da una parte in questo modo si offre agli scolari l’opportunità di passare del tempo all’aria aperta immersi nel verde, dall’altra il giardino non è idoneo per lo svolgimento di alcune discipline. Così le mamme chiedono al Comune e alla dirigenza scolastica di mettere a disposizione dei figli le palestre vicine alla scuola.

La protesta

Esprimono il loro disappunto i genitori: «Non capiamo - commentano Claudia Orrù, 45 anni, ed Elisa Cocco, 36 - perché, nonostante le strutture siano spaziose e disponibili, non vengano utilizzate dalla scuola. I bambini possono stare all’aria aperta durante le ricreazioni, non durante le ore di educazione fisica. Correndo e saltando nel terreno sconnesso, alla presenza di radici e dei cordoli dei marciapiedi rischiano di farsi male: in una classe un bambino è caduto sbattendo il labbro».

In pratica i genitori dei bambini della primaria chiedono parità di trattamento rispetto ai ragazzi delle medie che utilizzano il palazzetto dello sport di via Eleonora d’Arborea e la palestra polifunzionale di via Ballero insieme alle società sportive.

Le proposte

Si fa portavoce delle rimostranze anche Ignazio Coni: «Servirebbe più dialogo tra le istituzioni. Il problema esiste ma è facilmente risolvibile con un tavolo di confronto».

«Da parte nostra - commenta la sindaca Monica Cadeddu - c’è piena volontà e disponibilità ad aprire le porte degli spazi comunali come facciamo di consueto anche per le medie e le società sportive. Se la scuola ce ne fa richiesta - conclude - siamo pronti ad concedere gli spazi municipali».

Le repliche

«Fino ad ora - replica la dirigente scolastica Giuliana Angius - non mi è stata fatta alcuna richiesta al riguardo, né dal consiglio, né da singoli genitori, né tantomeno dalle docenti. Tempo permettendo (e solitamente è buono) l’attività all’aperto rappresenta una soluzione salutare in attesa che si completino i lavori nella palestra dell’Istituto».

Secondo la preside, con lo spostamento dei bambini si perderebbe troppo tempo: «Per i bambini delle classi dalla prima alla terza l’ora effettiva di attività si ridurrebbe notevolmente», dice Angius, «solo le classi quarti e quinte svolgono 2 ore continuative di lezione. E, visto l’organico a disposizione, non abbiamo la possibilità di assegnare continuativamente un collaboratore per la dovuta assistenza e vigilanza. Considerato che il Comune prevede di riconsegnare la palestra entro l’anno, ritengo sia preferibile pazientare un altro po’ anziché complicare l’organizzazione vigente».

