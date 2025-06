Educazione e prevenzione Il diabete di tipo 2 si sconfigge dalla scuola 

Facciamo qualcosa per contrastare l’avanzata del diabete di tipo 2, quello che interessa gli adulti e mette a rischio cuore, circolazione, occhi e non solo. Facciamo qualcosa perché molto dipende da noi e dalle nostre abitudini. Occorre combattere la sedentarietà, fare regolare attività fisica, cercare di controllare il peso corporeo prestando attenzione all’alimentazione. E puntiamo forte su educazione e prevenzione, che significa anche riconoscere prima possibile un eventuale aumento patologico della glicemia. Così da combattere l’inerzia, che rischia di far perdere tempo e quindi consente di avanzare alla malattia che spesso danneggia l’organismo senza dare alcun disturbo, sfruttando quando propone l’innovazione. Insomma, impegniamoci. Il diabete di tipo 2 rappresenta una delle sfide sanitarie più urgenti e diffuse a livello globale, con un impatto significativo sulla qualità della vita delle persone e sulla sostenibilità dei sistemi sanitari. A ribadirlo, offrendo anche informazione e possibili indicazioni per controllare quanto avviene in Sardegna, sono gli esperti presenti in occasione della trasmissione “Speciale Ippocrate” dal titolo “Diabete di tipo 2, come prevenire e gestire un’epidemia silenziosa”, in programma su Videolina oggi alle ore 21. Conduce Luca Neri con Federico Mereta. Partecipano Riccardo Trentin, Presidente Federazione Rete Sarda Diabete; Giancarlo Tonolo, Presidente Società Italiana Metabolismo, Diabete, Obesità e referente per la Sardegna; Paola Pisanu, Presidente regionale AMD (Associazione Medici Diabetologi), SSD Diabetologia AOU Cagliari, PO San Giovanni di Dio, Cagliari.

La sfida, a detta dei partecipanti, è fare i conti con la prevenzione e l’ottimale gestione di una condizione che impatta pesantemente nell’isola, partendo proprio dalla correlazione ampiamente dimostrata che esiste tra sovrappeso, obesità e questa condizione metabolica. Quello che serve, insomma, è diffondere conoscenza ed educazione. «Occorre partire dalla scuola. Sensibilizzare studenti, insegnanti e famiglie sui fattori di rischio del diabete di tipo 2 e sulle buone pratiche quotidiane è un passo essenziale per ridurre l’incidenza della malattia nel lungo periodo», auspica Trentin. Ma la prevenzione non si limita all’età scolare: anche tra gli adulti è cruciale promuovere comportamenti virtuosi. «Interventi mirati nelle comunità – attraverso informazione, screening, supporto nutrizionale e promozione dell’attività fisica – rappresentano una strategia efficace per prevenire l’insorgenza del diabete di tipo 2 e le sue complicanze». Il tutto ricordando che a fianco della prevenzione disponiamo di trattamenti sempre più mirati ed efficaci per la gestione del diabete di tipo 2, migliorando il controllo glicemico e la qualità della vita dei pazienti. In questo senso, la presa in carico della persona con diabete ed anche del suo ambito familiare appaiono fondamentali, in una serie di attenzioni che passano prima di tutto attraverso il riconoscimento precoce della patologia, la lotta all’inerzia terapeutica e l’accesso all ’innovazione, nell’ambito dell’appropriatezza delle cure. Ad ognuno bisogna offrire un percorso mirato per ridurre i rischi e gestire al meglio la patologia se si presenta. «L’obiettivo oggi non è solo curare, ma accompagnare la personain un percorso di cura personalizzato, sostenibile e centrato sul benessere globale», conclude Trentin.