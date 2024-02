Educazione digitale contro il cyberbullismo 

Anche il liceo Pitagora di Selargius punta sulla sensibilizzazione al contrasto del bullismo e del cyberbullismo. È di pochi giorni fa l’iniziativa svolta nell’aula magna della scuola, “Per vincere il bullismo e cyberbullismo non restare in silenzio”, che ha visto la partecipazione dei carabinieri - con l’intervento del capitano Michele Cerri - e della psicologa Sara Tomasi, che hanno toccato temi attuali come i reati informatici e la legalità.

In prima linea il professore Danilo Littarru, docente, psicologo e pedagogista e referente della scuola che si occupa da anni di queste problematiche: «La prevenzione e la sensibilizzazione a queste tematiche sono importanti, poiché bullismo e cyberbullismo rappresentano due emergenze sociali che caratterizzano il nostro tempo, e spesso toccano da vicino le vite di giovani e giovanissimi. Nel nostro liceo», precisa, «non ci sono stati episodi, ma ci deve essere comunque un’attenta azione di prevenzione e monitoraggio». Nei prossimi mesi è in programma un secondo incontro in cui verranno coinvolte anche famiglie. L’auspicio - conclude il referente del liceo selargino, «resta quello di programmare incontri periodici con i genitori e alunni al fine di fornire contenuti e valide strategie per un’educazione digitale affinché si arrivi ad un uso consapevole di smartphone, tablet e pc».

