Educazione dei figli, a lezione dagli esperti 

È meglio essere permissivi, autoritari o autorevoli con i propri figli minorenni? Se ne parla oggi alle 16.30 nel salone della scuola Monumento ai Caduti, in un incontro tenuto dalla pedagogista Maria Ines Perra e intitolato "Gli stili educativi genitoriali". È il secondo di sei appuntamenti nell'ambito del più ampio progetto “Segniamo la scuola in Lis” ideato dalla paritaria di via del Redentore. L'evento verrà tradotto nella lingua dei segni. L'ingresso è gratuito e aperto a tutti.

