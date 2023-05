Educazione civica studiata a suon di musica 

L’educazione civica si studia a suon di musica. È quanto successo all’istituto di istruzione superiore da Vinci di Lanusei. Il progetto, coordinato dalla professoressa Laura Cuboni, appena concluso, ha interessato le classi 2 A e 2 B dello scientifico e la 2 DB del linguistico. Il percorso è partito dall’analisi della canzone di Davide Cadelano, insegnante di canto moderno alla scuola civica di musica Ogliastra, “Prendimi l’anima” che tratta della difficile situazione dei migranti che perdono la vita in mare, tutto raccontato dal punto di vista di un bambino. Il video che accompagna la canzone, curato dalla fotografa Paola Lai, è stato fondamentale per recepire il messaggio. «I ragazzi hanno poi espresso le loro emozioni e considerazioni approfondendo l’argomento con la lettura e l’analisi di testimonianze di migranti arrivati in Italia e sopravvissuti all’inferno – ha spiegato Cuboni – attraverso un elaborato finale che prendeva spunto dalla canzone e da un fotogramma del video». L’esito del progetto ha permesso un confronto tra il cantautore e i ragazzi. «Gli studenti hanno percepito la sua passione per la musica – ha concluso Cuboni – e apprezzato la sua disponibilità a trattare in modo semplice argomenti così complessi e dolorosi». I liceali hanno donato a Cadelano un disegno realizzato dall’alunna Valentina Pani, che rappresenta il bambino protagonista della canzone.

