Educazione civica per gli studenti 

Un corso di educazione civica e stradale nelle scuole di Settimo con il coinvolgimento delle scuole cittadine. L’iniziativa è dell’Unione dei Comuni del Parteolla e Basso Campidano di cui fa parte anche il Comune di Settimo.

Il progetto, iniziato alcune settimane fa con lezioni teoriche e pratiche, viene portato avanti anche quest’anno in collaborazione con l’istituto comprensivo di Settimo con grande interesse da parte dei ragazzi. Lo frequentano gli alunni delle quinte classi della scuola primaria.

«Per venerdì prossimo - annuncia il sindaco Gigi Puddu che ha tenuto per sé la delega alla Pubblica istruzione - è previsto il tradizionale saggio finale del corso: l’appuntamento è al palazzetto dello sport in via I Maggio dalle 10 alle 13». (r. s.)

