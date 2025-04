Educazione ambientale per gli scolari delle elementari  

I bambini della quarta elementare dell’istituto comprensivo protagonisti di una giornata all’insegna dell’ecologia. Gli scolari hanno partecipato al progetto “Uta resiliente”, in piazza Giovanni Falcone, con il supporto del Ceas Wwf Monte Arcosu e del Comune nell’ambito dell’iniziativa intitolata “Foresta in città”.

«Questa giornata è stata un evento speciale per i ragazzi e rimarrà nel tempo», spiegano Antonello Loddo, Giovanni Paulis, Monica Aroni, Francesca Argiolas e Ignazio Corona del Wwf. «I bambini hanno piantato arbusti di macchia mediterranea, portando un tocco di verde e gioia alla nostra comunità. Ringraziamo anche i vigili urbani e la Protezione civile». Soddisfatto l’assessore Graziano Meloni: «L’obiettivo è quello di affrontare l’impatto dei cambiamenti climatici che stanno trasformando profondamente l’economia e la società dell’Isola». L’assessore rimarca anche la collaborazione con il Wwf e ricorda una serie di progetti «che riguardano il miglioramento del verde pubblico coinvolgendo soprattutto i ragazzi, in modo tale da sensibilizzare questa consapevolezza per il rispetto dell’ambiente e avere cura dei propri spazi. In questo modo trascorrono qualche ora all’aria aperta e restano lontani da tablet e telefonini».

