Educazione ambientale, oggi  giornata di incontri e laboratori 

Oggi a Belvì “la balena di montagna”, progetto della rete plastiche ed economia circolare, che va avanti da settembre. Viene realizzato dal centro di educazione ambientale e sostenibilità-Ceas, punto di riferimento per realizzare iniziative legate a conoscenza e valorizzazione del patrimonio materiale e immateriale della Barbagia di Belvi. È gestito dall’associazione “Punti di vista”, specializzata in percorsi di ecologia e outdoor education, progetti di gioco ed esplorazione in natura, scuola all’aria aperta e didattica esperienziale. Sarà una giornata ricca di incontri, attività per bambini e famiglie, raccolta di rifiuti, con la mostra fotografica “Maestra natura”. (m. g.)

