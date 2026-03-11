Educazione all’affettività, incontro con gli studenti 

Un incontro-dibattito con gli studenti delle scuole superiori su temi di attualità nella formazione, nella didattica, nella cultura e nella conoscenza. L’appuntamento è per domani, alle 9, nell’aula magna del Seminario arcivescovile in via Monsignor Cogoni. Si parlerà di educazione alle relazioni interpersonali, al rispetto e alla conoscenza delle differenze, educazione alle relazioni tra le diverse sensibilità, consapevolezza sull’uso degli strumenti digitali, formazione di una autocoscienza di sé (autostima), utilizzo di un linguaggio inclusivo e antidiscriminatorio, analisi del linguaggio dei social. Si attendono circa 350 studenti provenienti da 10 istituti superiori della città e dell’hinterland.

Introdurrà l’incontro l’arcivescovo Giuseppe Baturi. A seguire, Susi Ronchi, coordinatrice di Giulia Giornaliste Sardegna, presenterà il tema della giornata. Poi gli interventi di Antonella Loi (Cpo Fnsi, Giulia Giornaliste) con “Grammatica, sostantivo femminile”, Daniela Paba (consigliera OdG Sardegna, Giulia Giornaliste) con “Educazione all’affettività, un’esigenza di base”, Fabio Sorrentino, specialista in Innovazione didattica dell’Università con “Costruire consapevolezza tra scuola, social e Intelligenza Artificiale”, Paolo Orrù, docente universitario di Linguistica italiana, con “L’odio sui social: perché non sono solo parole” e infine l’avvocata Valeria Aresti con “Guardarsi attraverso i social. Percezione di sé, confini nelle relazioni e strumenti di tutela”. A fine mattinata ci sarà un'interazione dinamica con gli studenti a cura delle giornaliste. L’incontro è promosso dall’ufficio comunicazioni sociali dell’Arcidiocesi di Cagliari e dall’associazione Giulia Giornaliste, con il sostegno dell’Ucsi, in collaborazione con l’Università di Cagliari.

RIPRODUZIONE RISERVATA