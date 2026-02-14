VaiOnline
Sanluri.
15 febbraio 2026 alle 00:28

Educazione alla salute: la Asl sale in cattedra 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

“Crescere insieme connessi con il cuore”, un viaggio verso la pubertà. Il progetto, opera del centro Salute Donna e dei consultori materno-infantili dell’Asl del Medio Campidano, entra nelle scuole primarie di primo grado per accompagnare oltre 600 bambine e bambini delle classi quinte in un percorso di crescita consapevole.

L’equipe di esperte – composta dalla pediatra Giorgia Casti e dalle assistenti sanitarie Sara Adamu, Dana Hrabalova e Angela Pina Porta – porta l’educazione alla salute direttamente tra i banchi degli istituti comprensivi. In classe, sotto la direzione della dottoressa Barbara Steri, verranno affrontate le trasformazioni della pubertà, la gestione consapevole della vita digitale e la parità di genere. A ogni alunno un dono speciale, un albo illustrato “Cara la mia pubertà” per accompagnarli in questa importante fase della vita. L’obiettivo è anche proporre un sostegno al dialogo e alla condivisione degli argomenti da affrontare in famiglia con i genitori, promuovendo la salute come bene comune e condiviso. L’iniziativa rientra nel programma nazionale “Equità nella salute” e ha beneficiato del sostegno finanziario della Asl di Sanluri. ( s. r. )

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

L’anniversario.

«Grazia Deledda, perenne modernità»

Il capo dello Stato a Nuoro celebra il centenario del Nobel alla scrittrice 
l Deiana, Loi, Orunesu
La visita

«Gli vogliamo bene, lui lo deve sapere»

Applausi e ringraziamenti sotto la pioggia per il presidente e il suo omaggio alla scrittrice 
Simone Loi
maltempo

«Ho rischiato di morire schiacciato da quell’albero»

Andrea Scroccu: «Come mai non c’era l’allerta rossa?» 
Gianni Agus
L’ira dei pazienti nei centri prelievi. Denuncia della Fials: l’ennesimo grave disservizio

Niente reagenti, stop alle analisi

Al Santissima Trinità (Asl 8) si fermano gli esami del sangue 
Pale eoliche e distese fotovoltaiche graveranno sui conti delle famiglie. Il presidio: «Pronti a opporci»

«I costi degli impianti nella bolletta dei sardi»

La denuncia degli attivisti: nel decreto del Governo un regalo alle multinazionali 
Lorenzo Piras
La tragedia

L’addio di Francesca: «Ciao uomo di mare, il tuo sorriso un faro»

Arbatax, la sorella scrive al capitano morto nel naufragio della sua barca 
Simone Loi
Giustizia

Scontro su Gratteri tra Nordio e Csm: «Credibilità minima»

Il ministro attacca le toghe contrarie a eventuali sanzioni per il magistrato 
Il referente in Italia di Elon Musk, Andrea Stroppa, in una immagine tratta dal suo profilo X.X ANDREA STROPPA CLAUDIUS NERO'S LEGION+++ ATTENZIONE LA FOTO NON PUO' ESSERE PUBBLICATA O RIPRODOTTA SENZA L'AUTORIZZAZIONE DELLA FONTE DI ORIGINE CUI SI RINVIA+++ NPK +++
Il referente in Italia di Elon Musk, Andrea Stroppa, in una immagine tratta dal suo profilo X.X ANDREA STROPPA CLAUDIUS NERO'S LEGION+++ ATTENZIONE LA FOTO NON PUO' ESSERE PUBBLICATA O RIPRODOTTA SENZA L'AUTORIZZAZIONE DELLA FONTE DI ORIGINE CUI SI RINVIA+++ NPK +++
Roma

Indagato per omicidio stradale l’uomo di Musk

Andrea Stroppa, referente in Italia del miliardario, ha travolto e ucciso un 18enne 