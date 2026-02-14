Educazione alla salute: la Asl sale in cattedra 

“Crescere insieme connessi con il cuore”, un viaggio verso la pubertà. Il progetto, opera del centro Salute Donna e dei consultori materno-infantili dell’Asl del Medio Campidano, entra nelle scuole primarie di primo grado per accompagnare oltre 600 bambine e bambini delle classi quinte in un percorso di crescita consapevole.

L’equipe di esperte – composta dalla pediatra Giorgia Casti e dalle assistenti sanitarie Sara Adamu, Dana Hrabalova e Angela Pina Porta – porta l’educazione alla salute direttamente tra i banchi degli istituti comprensivi. In classe, sotto la direzione della dottoressa Barbara Steri, verranno affrontate le trasformazioni della pubertà, la gestione consapevole della vita digitale e la parità di genere. A ogni alunno un dono speciale, un albo illustrato “Cara la mia pubertà” per accompagnarli in questa importante fase della vita. L’obiettivo è anche proporre un sostegno al dialogo e alla condivisione degli argomenti da affrontare in famiglia con i genitori, promuovendo la salute come bene comune e condiviso. L’iniziativa rientra nel programma nazionale “Equità nella salute” e ha beneficiato del sostegno finanziario della Asl di Sanluri. ( s. r. )

