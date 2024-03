Educazione alla pace, riflessioni sui conflitti 

Le Acli della Sardegna, da sempre impegnate nella promozione dei valori della pace, lanciano il “PerCorso di educazione alla pace”, un'iniziativa rivolta a chiunque desideri approfondire la comprensione dei conflitti globali e il proprio ruolo come agente di pace.

Sono previsti quattro momenti formativi e un concerto per la pace, aperti a giovani, formatori, insegnanti, genitori e a tutti coloro che rivestono ruoli educativi. L'obiettivo principale è quello di promuovere la pace e di fornire strumenti pratici per gestire i conflitti in modo non violento e per abbracciare la diversità.

Si inizia giovedì 4 aprile alle 16,30 nella sede delle Acli in via Roma con una riflessione sulla geopolitica dei conflitti, guidata dal giornalista Matteo Meloni. Seguirà il 23 aprile, con un laboratorio pratico sulla gestione non violenta dei conflitti con Iole Madeddu, che si svolgerà dalle 15 alle 19.

Il terzo appuntamento, il 4 maggio, vedrà la partecipazione di Daniele Novara e Marta Versiglia, i quali affronteranno le caratteristiche della violenza e le tecniche per sviluppare la competenza conflittuale. Il percorso culminerà con il Concerto per la Pace del Coro Femminile del Teatro Lirico di Cagliari, diretto da Giovanni Andreoli. L’evento avrà luogo giovedì 9 maggio, alle 20,30, presso la Chiesa di Sant'Eulalia, via del Collegio 2, e sarà arricchito dalla testimonianza del Collettivo “El Periscopio”, un'associazione argentina di ex prigionieri politici.

Infine il 14 giugno alle 18,30, nella sede delle Acli in via Roma, si terrà l'ultimo incontro, durante il quale sarà presentato il libro "Grand Hotel Coronda”, racconti di prigionieri politici sotto la dittatura argentina, 1974-1979", con la partecipazione degli autori Augusto Saro e Ana María Egüez, membri del Collettivo El Periscopio.

