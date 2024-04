Educazione alla pace, corso sulla non violenza 

Oggi alle 15 nella sede Acli di via Roma 173 è in programma il secondo incontro del PerCorso di educazione alla pace pensato dalle Acli regionali della Sardegna. Il titolo è “Introduzione alla gestione nonviolenta dei conflitti”, ed è tenuto da Iole Madeddu.

Il pacifismo fa coincidere la pace con l’assenza di guerra. La nonviolenza opera un passaggio ulteriore non si limita a dire no alla guerra ma individua un metodo, una strategia di azione e di lotta alla violenza in tutte le sue forme: diretta, più evidente ma non necessariamente la più pericolosa, strutturale, culturale. Se pensiamo ai conflitti armati in corso, il movimento pacifista, composto da varie anime così come quello nonviolento del resto, chiede legittimamente e doverosamente il “cessate il fuoco”. È sufficiente? Direi di no. Il problema infatti non risiede esclusivamente nell’uso delle armi ma nella loro produzione. La nonviolenza in questo senso non ha dubbi: l’obiettivo è lavorare all’abolizione della produzione e della vendita di armi.

Iole Madeddu, laureata in Scienze Politiche con una tesi dal titolo “La difesa popolare nonviolenta in Kosova/o”, esito ultimo di un intenso percorso di formazione e ricerca, inizia il suo impegno come attivista e formatrice nell’ambito della nonviolenza. Le scelte lavorative susseguitesi negli anni sono frutto di quella esperienza. La formazione, in ambiti differenti, diventa la sua attività prevalente e le offre l’occasione di verificare l’efficacia delle tecniche nonviolente applicate alla comunicazione e alla gestione dei conflitti nei gruppi. Il contesto internazionale, l’esplodere di nuovi/vecchi conflitti alle porte di casa, le crescenti tensioni sociali la spingono a riprendere l’impegno formativo, per alcuni anni interrotto.

