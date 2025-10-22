Educazione al riciclo nelle scuole cittadine 

Riciclo, sostenibilità e fantasia: si chiama “Incanto Riciclus” l’ultima iniziativa di Etambiente e dei Comuni di Sestu ed Elmas per insegnare queste tematiche ai giovanissimi. I bambini delle scuole dell’infanzia incontreranno online la Fata Verdina in “Hocus Pocus Sprecus”, e gli studenti delle secondarie di primo grado conosceranno dal vivo Il Mago Del Riciclo. Tra incantesimi e giochi di prestigio scopriranno come un rifiuto può diventare un oggetto utile e nuovo, poi metteranno in pratica quanto imparato. Le scuole possono iscriversi entro il 25 Novembre nel portale online apposito. «Attraverso il gioco insegniamo che il riciclo non è un obbligo ma una risorsa», dichiara l’assessore all’Igiene Urbana Emanuele Meloni. «Sestu è orgogliosa di partecipare a questa iniziativa», continua la sindaca Paola Secci.

