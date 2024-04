Educatori, sciopero in Sardegna: «Chiediamo più dignità» 

«Più dignità e considerazione da parte delle istituzioni». È quanto chiedono gli educatori scolastici sardi che ieri, in concomitanza con la manifestazione a Roma, si sono dati appuntamento nel parco di Monte Claro a Cagliari al grido di «Mai più dignità in appalto». Da anni, infatti, lavorano nelle classi scolastiche attraverso un sistema di appalti a cooperative sociali e di servizi.

«Chiediamo l’approvazione della legge per l’internalizzazione di specialistica scolastica e attenzione per la mancanza del pagamento delle ore se l’alunno è assente o la difficoltà a stabilire il nostro orario di lavoro», ha detto Roberta Colizzi, educatrice a Cagliari.

In Sardegna oggi gli educatori precari sono circa 2mila. «Ma anche chi è assunto a tempo indeterminato, durante il periodo estivo ha la sospensione del contratto senza disoccupazione», ha evidenziato ancora Colizzi.

Educatori ed educatrici dunque chiedono che chi presti servizio all'interno della scuola abbia gli stessi diritti del personale che vi opera. E ricordano che «Quello che viene messo in appalto, che viene messo all'asta in ribasso, è la dignità dell'educatore».

In contemporanea a Marina Piccola, gli specializzandi del Tfa per le attività di sostegno a studenti disabili hanno organizzato un flash mob contro il decreto semplificazioni del comparto scuola, definendolo «incoerente e illegittimo», perché «ci esclude dal concorso per l’insegnamento».

