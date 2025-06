Educatori e docenti alla Summer school 

Dal 23 al 26 giugno l’Hostel Marina e la Fondazione di Sardegna ospiteranno la Summer School 2025, un’iniziativa gratuita e aperta a educatori, insegnanti, operatori sociali e a tutti gli attori impegnati nel mondo educativo. La Summer School nasce dalla sinergia tra i progetti “La scuola che vorrei” e “Accresce”, entrambi selezionati e finanziati dall’impresa sociale Con i Bambini attraverso il Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Questa collaborazione rappresenta un esempio virtuoso di co-progettazione, che unisce enti pubblici, cooperative sociali e associazioni del territorio con l’obiettivo comune di contrastare la povertà educativa e promuovere una comunità inclusiva e partecipata.

Per quattro mattine, dalle 9 alle 12, i partecipanti avranno l’opportunità di approfondire temi fondamentali come identità, emozioni e inclusione attraverso lezioni teoriche, laboratori pratici e momenti di dialogo guidati da esperti, pedagogisti e formatori. Le attività si svolgeranno il 23 giugno all’ l’Hostel Marina e dal 24 al 26 giugno nella sede della Fondazione di Sardegna in via Salvatore da Horta 2.

Un momento di grande rilievo sarà il talk con la scrittrice italo-ruandese Espérance Hakuzwimana, in programma il 23 giugno alle 20 nella Corte di Sant’Eulalia. Al centro della Summer School si posiziona il tavolo di confronto “Alleanze educative. Scuola e territori in dialogo. Come replicare le buone pratiche”, previsto per martedì 24 giugno dalle 12 alle 14 alla Fondazione di Sardegna. Il 26 dalle 19 alle 21 all’Hostel Marina, si terrà un incontro pubblico con il pedagogista e scrittore Saif ur Rehman Rajia e l’attore e regista Elio Turno Arthemalle, accompagnati da letture tratte dal libro Hijra – un racconto di viaggio, identità, resilienza e speranza.

