Educatori di strada per i giovani 

Da luogo vuoto di aggregazione a spazio di azione pedagogica, la strada diventa educativa. Il focus del Progetto giovani, pensato dall'assessorato ai Servizi sociali del Comune di Olbia ed esteso ai diciassette centri galluresi aderenti al Piano locale unitario dei servizi alla persona (Plus), con l’obiettivo di distogliere gli adolescenti dalle attività devianti attraverso un approccio educativo informale. È stata bandita, ieri, la gara d’appalto per affidare il servizio di educativa di strada, un percorso formativo itinerante che raggiunge i giovanissimi nei loro spazi di aggregazione, di relazioni, di agi e di disagi per recepire le loro esigenze e trasformarle in attività attinenti ai loro interessi, innovative e alternative all'offerta territoriale esistente.

I problemi

Un'offerta di stimoli culturali e di attività di interesse giovanile carente a Olbia, che ha stimolato la nascita di gruppi spontanei di giovanissimi senza obiettivi aggregativi anzi, spesso, fondati su propositi devianti, sfociati in frequenti episodi di vandalismo e di violenza. E che, secondo l'assessorato ai Servizi sociali, negli ultimi tre anni, sono aumentati, oltre a essere cresciuto il numero di ingressi nel circuito penale di ragazzi in una fascia d'età più bassa rispetto al passato, con un prematuro abuso di sostanze stupefacenti e alcoliche, rilevato anche tra i dodicenni. «Il supporto che vogliamo dare ai giovani è trasversale: in un primo momento, con l’azione degli educatori di strada, l’ascolto e la comunicazione delle loro esigenze e delle iniziative che propongono e poi l'attivazione di laboratori culturali, artistici, ricreativi e sportivi rispondenti alle loro proposte», dice l'assessora ai Servizi Sociali, Simonetta Lai. E conclude: «Il percorso è difficile, mi auguro che le capacità, le competenze e i sogni che serbano i nostri giovani trovino spazio nella cornice di questo progetto».

Come funziona

Il Progetto Giovani, che, in totale, vale circa 100mila euro, della durata di ventiquattro mesi, prevede quattro educatori impegnati per tre pomeriggi a settimana che agganceranno i ragazzi nei luoghi da loro più frequentati e li guideranno verso spazi alternativi alla strada, officine di rapporti costruttivi. Il problema del disagio minorile è stato, anche, all'ordine del giorno dell'ultimo Consiglio comunale: le commissioni consiliari Politiche giovanili e Servizi sociali, congiuntamente, sono al lavoro per studiare azioni sistemiche, l'opposizione, invece, chiede l'istituzione immediata di un osservatorio permanente sulla condizione giovanile.