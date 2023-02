Educatori di strada per combattere il disagio dei ragazzi 

Una città più videosorvegliata e più sicura è il tema trasversale a (quasi) tutti punti all'ordine del giorno dei lavori del Consiglio comunale di ieri. Sollevata dalla minoranza consiliare con due mozioni, respinte, e un'interpellanza, la questione della sicurezza ha catalizzato l'attenzione dell'Aula. Con una mozione, l'opposizione denuncia una carenza di organico nel Commissariato di Olbia, “considerati i complessi reati che si perpetrano nel territorio”. E chiedono al sindaco, Settimo Nizzi, (assente) di impegnarsi presso il Ministero dell'Interno a chiedere il potenziamento di tutti i presidi delle forze dell'ordine. A rispondere, il presidente del Consiglio, Marzio Altana: «Secondo il sindaco, la città non è insicura e lo sforzo delle forze dell'ordine non è solo repressivo ma, silente, di prevenzione».

Osservatorio giovani

Sulle bande minorili e il disagio giovanile, la minoranza chiede l'istituzione di un osservatorio permanente sulla condizione giovanile in città, nella quale «si registra una situazione di vera emergenza educativa». Per il consigliere di Olbia Democratica, Gianluca Corda, «visto ciò che ci racconta la cronaca, non c'è più tempo da perdere, quello dello studio è finito: bisogna scrivere al Prefetto e trovare soluzioni». Secondo il collega del Gruppo misto, Stefano Spada, «servono azioni concrete, soprattutto nei fine settimana: i giovani chiedono più controlli nella vendita di alcolici e di sostanze stupefacenti e sui comportamenti violenti che si sviluppano al parco Fausto Noce». La maggioranza respinge la mozione: «L'osservatorio si farà ma, per il momento, stiamo lavorando all'interno delle commissioni congiunte Servizi sociali e Politiche giovanili per procedere in maniera sistemica e non con interventi spot», dice la capogruppo di Forza Italia, Maria Antonietta Cossu. L'assessora ai Servizi Sociali, Simonetta Lai, specifica che «a marzo dovrebbe andare a bando un progetto, finanziato con 100mila di fondi Plus, di educativa di strada perché è sulla strada che i giovani trovano le maggiori difficoltà».

Sa Corroncedda

Più controlli, anche, nell'area Sa Corroncedda dove sorgeva l'ex campo nomadi. Tra le altre risposte chieste nell'interpellanza sull'emergenza ambientale nella zona, ancora «invasa da un consistente quantitativo di rifiuti», l'opposizione chiede di potenziare il servizio di vigilanza. «Da gennaio, è stato realizzato un nuovo servizio di videosorveglianza ed è stata inoltrata una comunicazione alle forze dell'ordine e alla Procura per chiedere ulteriori controlli sui responsabili dell'abbandono dei rifiuti», risponde l'assessora ai Lavori pubblici, Antonella Sciola.