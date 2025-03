Educare al rispetto con rap e style writing 

Il rap e il writing come strumento educativo per diffondere la cultura del rispetto. Street art e rime possono trasformarsi in un mezzo potente per trasmettere valori fondamentali per una società sana. Questo l'obiettivo del progetto "Pari opportunità ed educazione al rispetto", promossa Consigliera di Parità di Nuoro e gestito dalla cooperativa Lariso, in procinto di partire all'istituto Ianas di Tortolì. Trenta studenti delle terze e quarte superiori saranno coinvolti in due distinti laboratori da 20 ore ciascuno. Uno di Rap, tenuto dal rapper Bakis Beks, e uno di Style Writing, dalla street artist Elena Muresu, in arte Mala. Percorso creativo tra parole e immagini. «L’8 marzo è la Giornata internazionale dei diritti delle donne, quest’anno in qualità di Consigliera di parità voglio celebrarlo con un progetto per diffondere una nuova cultura del rispetto e contrastare ogni forma di violenza», afferma Lorena Paola Urrai. Si parte con lo Ianas ma saranno coinvolte le scuole di tutta la provincia. «I laboratori si svolgeranno in maniera parallela ma avranno un momento di incontro - spiega la docente Elena Muresu - attraverso l’arte parleremo di sensibilizzazione su tematiche di genere, rispetto, non violenza, identità. Si concluderanno con la creazione con gli studenti del testo di una canzone con Bakis e un murale con me».

