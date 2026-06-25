Educare a una città di cultura 

Centinaia di giovani protagonisti con il progetto "Educare in Comune. Nuoro città di arte e cultura". L'iniziativa, promossa dal Comune di Nuoro e realizzata dalla cooperativa Alternatura, si è conclusa con un tutto esaurito per tutte le attività proposte. «Siamo particolarmente soddisfatti dei risultati raggiunti da questo progetto - dichiara l'assessore comunale ai Servizi sociali, Adriano Catte -. La straordinaria partecipazione registrata e l'entusiasmo manifestato dai ragazzi rappresentano la conferma che investire in percorsi educativi innovativi e nella valorizzazione del nostro patrimonio culturale è una scelta vincente». Quindi aggiunge: «Attraverso queste attività abbiamo creato occasioni concrete di crescita, inclusione e cittadinanza attiva». Il progetto ha coinvolto i luoghi della cultura: la biblioteca Satta, il Man, il Museo archeologico, il museo della Ceramica, la casa museo Grazia Deledda e la chiesetta della Solitudine. Per i ragazzi: laboratori artistici, archeologici, scrittura creativa, educazione ambientale, percorsi dedicati alle emozioni e alla cooperazione. (g. pit.)

RIPRODUZIONE RISERVATA