Edoardo Vianello: «Abbronzatissima Nurri» 

Con “I Watussi”, Edoardo Vianello è certo di sciogliere il pubblico più esigente. Ma è pronto a proporlo anche oggi a Nurri alle 17, al più caloroso parterre sardo, nello spettacolo che si terrà al caseificio Op Unione Pastori Nurri.Ospite del progetto di valorizzazione del mondo agropastorale e delle eccellenze lattiero casearie dell’Isola, di cui il caseificio presieduto da Tore Pala fa parte, l’86enne cantautore, produttore discografico e attore romano sarà accompagnato da Isabella Alfano (voce) e Alessandro D’Orazi (chitarra), in un evento che si annuncia sold out e che sarà aperto dalla cantante cagliaritana Eleonora Garau.

«Manco dalla Sardegna da parecchio, anche se fino a qualche anno fa, avendo casa a Porto Rotondo, ci venivo spesso in vacanza», dice Vianello, icona della musica italiana con tormentoni come “Abbronzatissima”, “Pinne fucile ed occhiali” e “Guarda come dondolo” (inseriti questi ultimi nella colonna sonora del film capolavoro di Dino Risi “Il sorpasso”), brani che hanno attraversato i decenni al ritmo di twist, surf, hully gully e cha cha cha, giungendo fino a oggi inalterati nel loro successo.

Cosa deve aspettarsi il pubblico di Nurri?

«Ripercorrerò la mia carriera attraverso le canzoni più celebri, racconti e aneddoti. Nella scaletta c’è subito “I Watussi”, che è quella che mi chiedono di più, così evito che la invochino mentre sto cantando altro e riesco a procedere con disinvoltura facendo appassionare il pubblico agli altri brani. Poi c’è il bis, che, in genere, chiedono per “O mio Signore” e “Abbronzatissima”: vediamo che succede».

Molte delle sue hit sono riproposte ancora oggi: il segreto?

«Accendono la pista, e ne sono orgoglioso perché rispondono al mio sogno, che era quello di far divertire la gente. Non volevo “portare” messaggi: volevo legare canzoni e balli d’estate, toccare argomenti leggeri con ironia e genialità, e se dopo 60 anni le mie canzoni sono ancora nel cuore della gente ci sono riuscito».

La musica attuale le piace?

«In linea di massima, no. La ascolto poco, e il poco che ascolto mi sembra uniformato a un unico genere. Magari con caratteristiche precise, ma non c’è il colpo di genio se non dal punto di vista dello spettacolo, nella messa in scena più che nel contenuto. Però, mi piace Annalisa, che trovo la mia versione femminile moderna, sorridente e vivace, e Achille Lauro».

E Sanremo?

«Preferivo la versione classica, quando la canzone era protagonista. Qualcosa di più melodico quest’anno è venuto fuori, ma non so esprimere un giudizio. Negli anni ’60 alla vecchia generazione piacevano i Gino Paoli e i Sergio Endrigo, e, forse, anche Edoardo Vianello, perché la musica era più universale, mentre adesso da parte dei giovani non c’è la volontà di fare musica per tutti, e questo incide sui gusti. A Sanremo hanno invitato tre o quattro senior per catturare l’attenzione delle vecchie generazioni, ma chi ha votato ha fatto altre scelte».

Perché la musica?

«Per una donna, per me inconquistabile: era al di sopra delle mie possibilità, bella, più grande, in carriera e con un fidanzato meraviglioso. Non avevo altra chance che scriverle una canzone, “Pupa”, che ha inciso poi Teddy Reno nel ’59. Il giorno delle nozze le ho fatto recapitare il disco, che non ebbe molto successo ma mi permise di avere successo con lei».

