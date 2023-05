Edoardo e Eleonora, piccoli geni crescono 

Un risultato che dà anche prestigio alla loro scuola. Entrambi parteciperanno alla competizione a Milano, domani. Piccoli geni, all’uscita da scuola sono tranquilli. «Quando ho saputo di aver superato la selezione mi sono sentito stupito, ma un po’ me l'aspettavo perché sapevo che il test era andato bene», racconta Edoardo, mentre Eleonora ricorda: «Mi sentivo emozionata al momento di entrare in sala, ma al momento di cominciare la prova è passato tutto». Poca o nessuna ansia da prestazione: «Prima di sedermi a svolgere la prova non ero nervoso, anche perché pensavo che se non fossi riuscito quest'anno avrei riprovato l'anno prossimo. Poi, quando ho cominciato a farlo ho provato una scarica di adrenalina, quella che ti serve per fare bene le cose», continua Edoardo.

Numeri ed equazioni, per loro, non hanno segreti. Sono Edoardo Murgia ed Eleonora Vicinanza, frequentano rispettivamente la prima e la seconda media all’Istituto Comprensivo di Sestu, e hanno affrontato e superato la selezione dei giochi matematici della Bocconi di Milano, tenuta alla Cittadella Universitaria di Monserrato.

Emozioni

Un risultato che dà anche prestigio alla loro scuola. Entrambi parteciperanno alla competizione a Milano, domani. Piccoli geni, all’uscita da scuola sono tranquilli. «Quando ho saputo di aver superato la selezione mi sono sentito stupito, ma un po’ me l'aspettavo perché sapevo che il test era andato bene», racconta Edoardo, mentre Eleonora ricorda: «Mi sentivo emozionata al momento di entrare in sala, ma al momento di cominciare la prova è passato tutto». Poca o nessuna ansia da prestazione: «Prima di sedermi a svolgere la prova non ero nervoso, anche perché pensavo che se non fossi riuscito quest'anno avrei riprovato l'anno prossimo. Poi, quando ho cominciato a farlo ho provato una scarica di adrenalina, quella che ti serve per fare bene le cose», continua Edoardo.

Giunti alla trentesima edizione, i giochi della Bocconi si dividono in più categorie che consentono sia ai giovani che agli adulti di partecipare, ed è presente la prova singola e quella a squadre: più che grandi conoscenze di regole matematiche, secondo gli organizzatori servono intuito e fantasia.

La sfida

«C’erano otto problemi di matematica e logica», racconta Eleonora che dice, sicura di preferire i calcoli, mentre Edoardo ribadisce la sua predilezione per la logica: «Mi sono allenato tanto», garantisce. In classe non si sentono fenomeni: «Di sicuro in matematica sono la sola che non si distrae», ricorda Eleonora, «ma la professoressa mi chiede di aiutare i compagni e io lo faccio volentieri».

Sereni e più che entusiasti anche i genitori: «Anche la sorella di Edoardo aveva partecipato a questi giochi», racconta la madre, Arianna Tarantino, insegnante di matematica. «Ho coinvolto Edoardo come faccio con i miei studenti». Una passione da vivere con semplicità e naturalezza: «A me la matematica l’ha fatta conoscere mia sorella», ricorda Eleonora, «è laureata in matematica e da piccola m’incantavo a guardarla davanti ai libri».

La madre, Patrizia Erriu, ricorda con un po’ di ammirazione: «A tre anni Eleonora distingueva già maggiore da minore». Per entrambi ora c’è l’emozione per questa piccola grande sfida: «Sarà una bella avventura», dicono con un po’ di tensione, quella giusta, nella voce, «ci siamo allenati come si fa per uno sport». E pensare che a tanti adulti numeri e cifre mettono noia o paura: «Non so perché mi piaccia la matematica, è una cosa che ho da quando sono nato. C’è chi ama la storia, per esempio, e non la matematica. Io penso semplicemente che abbiano una mente diversa», garantisce Edoardo. E a chi chiede ai piccoli geni un consiglio, Edoardo ed Eleonora rispondono: «Bisogna studiare un pochino alla volta, come un gioco in cui pensare a divertirsi».

