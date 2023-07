Edoardo Del Rio  campione europeo  della classe Laser 

Edoardo Del Rio ha conquistato il campionato europeo Laser Under 17. Un’impresa arrivata grazie a una determinazione eccezionale, venuta fuori, regata dopo regata, nelle difficili condizioni trovate a Gdynia in Polonia.

Tra i tanti trofei che lo sport della vela presenta, quello della classe Laser – che ora si chiama ILCA – è sicuramente il più difficile, quello con un numero di avversari che raramente si trova in altre classi: solo essere ammessi per partecipare a un evento internazionale è motivo d’orgoglio. Inoltre si tratta di una barca che, oltre ad una grande abilità agonistica, necessità di una preparazione atletica non indifferente, soprattutto in condizioni di vento fresco.

La vittoria

Il giovane velista olbiese ha mostrato una tenacia degna dei grandi campioni, conquistando, oltre al primato tra gli Under 17, anche un ottimo ottavo posto nella classifica assoluta Youth (u19), vinta da un altro azzurro, Mattia Cesana, già campione mondiale. «È stato un bel campionato, con oltre duecentocinquanta regatanti, in rappresentanza di quarantacinque nazioni», racconta Edoardo mentre sta rientrando, con i suoi compagni di squadra, in Sardegna, «noi italiani eravamo trentasei, tutti selezionati dal ranking nazionale. Nelle regate di qualifica ho faticato un po’ mentre nelle regate in gold fleet, nonostante il livello fosse decisamente più alto, sono andato meglio. L’israeliano Omer Vilenchik è stato il mio avversario più impegnativo perché, durante tutta la durata delle competizioni, siamo sempre stati a distanza di pochissimi punti. Per questo risultato devo ringraziare Salvatore Locci, l’allenatore per questa trasferta, Marco Barabino, il mio coach ufficiale e William Careddu, il mio preparatore atletico».

Successi in fila

La vittoria di Del Rio arriva a distanza di due settimane dall’argento di Nicolò Cassitta al Mondiale di categoria, confermando così la bontà del vivaio dello Yacht Club Olbia. L’allenatore Salvatore Locci: «Il successo di Edoardo, dopo quello di Nicolò (assente, oggi a Gdynia), è il segnale che con il nostro circolo stiamo facendo un buon lavoro. È grande soddisfazione per noi avere dei ragazzi disposti a fare tanti sacrifici per raggiungere obbiettivi di questo livello. Noi stiamo mettendo le basi per formare una bella squadra per la classe olimpica». Lo YCO si è presentato in Polonia con altri tre atleti: Antonio Barabino (28°), Salvatore Falchi (54°) e Leonardo Locci (62°)

