Edoardo Bennato è già leggenda 

Quando, intorno alle diciannove, su alcuni quartieri di Cagliari è sceso un primo assaggio di pioggia, qualcuno ha pensato al peggio. Ma la voce di Edoardo Bennato, qualche ora dopo alla MusicArena della Fiera per Sardegna Concerti e Jazz in Sardegna, ha avuto la meglio sull’inatteso temporale estivo che ha rinfrescato la città.

Duro e puro

Duemilacinquecento biglietti, sold out per la prima delle due date sarde – l’altra è domani ad Alghero – e uno spettacolo musicale che non poteva deludere le aspettative. Senza effetti speciali o trucchi per distrarre, musica dura e pura.

Dai Campi Flegrei

«Tu sei il cantautore!», glielo gridano in tanti, durante l’omonimo motivo. E il cantautore, con una maglietta nera con la scritta Campi Flegrei, a testimonianza delle sue origini partenopee, regala una performance autentica: senza fronzoli, libera e ribelle, nel contesto del "Sono Solo Canzonette Tour 2025”, iniziato l’11 luglio scorso.

Musica che graffia

Le suggestioni sono tante: la fiaba di Collodi come metafora del presente, la domanda – quanto mai attuale – “A cosa serve la guerra?”, l’emigrazione a Milano di un giovane Edoardo per farsi strada e il numero 55 che a Napoli “‘a musica”, le donne e la loro saggezza, a cui dedica “La fata”. «Veniamo tutto iscritti a questo gioco della vita». La narrazione scorre attorno alle canzoni, i temi vengono trattati senza paternalismi, ma è la musica a graffiare, e non solo per l’abbondanza di chitarra elettrica e le incursioni della sua celebre armonica.

L’amico Faber

Il pirata sonoro di Bagnoli, eterno Peter Pan di settantanove anni insofferente alle etichette e agli schemi dell’industria musicale e della vita, strega anche Cagliari con ironia e anticonformismo: un punto di vista differente, linguaggi del rock, blues e canzone d’autore che si mescolano. «Sul palco dobbiamo fare poesia, evitando gli schieramenti»: lo dice ricordando Fabrizio De Andrè e la sua amicizia, sancita anche dal vento di Sardegna, con la canzone “Pronti a salpare”, una dedica postuma attraverso un pezzo, come spiega, «alla De Andrè».

La seconda stella in questa notte è nascosta sotto le nuvole, ma lui, Edoardo, lo sa bene: p er lui, questa isola, la nostra Sardegna, c’è. Sempre. Applausi.

RIPRODUZIONE RISERVATA