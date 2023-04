Edizione da record per il Foro Italico 

Roma. Mentre il torneo di Montecarlo, al via domenica perde pezzi da 90 (Alcaraz, Nadal e Auger-Aliassime), Roma si appresta a vivere la sua edizione più importante. L’ottantesima degli Internazionali Bnl d’Italia al Foro Italico sarà la prima spalmata su due settimane con uno spettacolo (e un fatturato) da record. «Abbiamo già venduto 110mila biglietti, di cui il 29 per cento all'estero e il 46 per cento fuori dal Lazio. Abbiamo in cassa già 11 milioni e mezzo di euro, e frantumeremo il record di 20 milioni stabilito l'anno scorso. Puntiamo inoltre a superare le 300mila presenze», ha annunciato durante la presentazione al Foro Italico il presidente della FITP, Angelo Binaghi. «L'anno scorso il torneo generò un movimento di 285 milioni di euro, con 235mila spettatori paganti. Quest'anno l'indotto per il territorio dovrebbe essere di 400 milioni di euro».

Altra novità importante in arrivo: «Entro tre anni agli Internazionali per la prima volta avremo un torneo femminile con lo stesso montepremi di quello maschile. Non parliamo di bruscolini, ma di 8 milioni e 300mila euro», ha proseguito. «Si tratta di una grande conquista che hanno voluto le nuove componenti del nostro consiglio federale». Il torneo si giocherà da lunedì 8 a domenica 21 maggio, subito dopo Cagliari.

