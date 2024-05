Editori: accordo sardi, corsi e valenziani Le domus all’Unesco 

Tante le iniziative al Salone internazionale del libro di Torino che riguardano la Sardegna a partire da quelle legate allo stand dell’Associazione editori sardi alla candidatura all’Unesco delle domus de janas nello stand della Regione Sardegna.

Aes

Oggi il programma si apre alle 12 allo stand Aes con un viaggio nella produzione letteraria della casa editrice Taphros e, in particolare, con l’omaggio a Simone Sanna, artista di Aggius noto per le sue “figurine” di personaggi più o meno famosi, ricordato dall’editore Dario Maiore. Alle 13 lo stesso Maiore dialoga con Carlo Ferrucci, autore del romanzo “La casa sbagliata”. Alle 17 ancora una delle “Reinas” sarde, Maria Piera Mossa, la prima regista sarda, ritratta in una biografia di Aipsa con Annamaria Baldussi. Alle 19 chiude “Gigi Riva”, di Mario Fadda e Umberto Oppus, che dialogano con Renato Copparoni (Carlo Delfino).

L’accordo

Intanto ieri gli editori sardi, còrsi e valenzani si sono uniti per essere più forti sul mercato internazionale nel progetto europeo Mediterrani-A. L’iniziativa è stata presentata sempre al Salone da Simonetta Castia, presidente dell’Aes, Marian Val dell’Associació d’editors del País Valencià, e Bernard Biancarelli dell’Association des éditeurs de Corse. Tre linee del progetto che unisce le associazioni: formazione, programmazione fieristica e circuitazione dei festival e una piattaforma online che raccoglie i cataloghi delle tre comunità.

Regione Sardegna

Nello stand della Regione Sardegna ieri è stata al centro della seconda giornata la proposta presentata dal Centro studi Identità e Memoria (Cesim/APS) e dalla Rete dei Comuni delle domus de janas decorate (capofila il comune di Alghero) per la candidatura di “Arte e Architettura nella Preistoria - Le domus de janas” alla Lista del Patrimonio Mondiale dell’Unesco (2025). La professoressa Giuseppa Tanda ha spiegato che il progetto di candidatura, di cui è referente, è arrivato all’ultimo passo del processo iniziato il 9 aprile 2021. Il programma propone l’inserimento di 35 siti archeologici nella Lista del Patrimonio mondiale, esemplificativi di circa 5.000 monumenti o luoghi abitati dalle comunità isolane nel corso della Preistoria.

RIPRODUZIONE RISERVATA