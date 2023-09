Edith Bruck: «Tutte le guerre ci riguardano» 

«Dopo la guerra cinque soldati fascisti, alleati dei tedeschi, ci hanno supplicato di portarli a casa. Io avevo 14 anni e mia sorella 18. Eravamo sopravvissute ad Auschwitz. Li abbiamo aiutati e più tardi abbiamo diviso con loro il pane, la cioccolata e la coca cola degli americani». E poi Edith Bruck ha aggiunto: «Lo abbiamo fatto inconsciamente, per dire come deve comportarsi un essere umano». Questo racconto la scrittrice ungherese diventata italiana lo ha fatto al termine della cerimonia che ha collegato in streaming l’Università di Sassari con la casa di Roma della novantaduenne scampata all’Olocausto.

La voce della Sardegna

«Ho avuto altre due lauree ma non ho mai sentito discorsi così profondi per presentarmi. Ho sentito la voce della Sardegna. Non avevo mai pianto, l’ho fatto oggi. Grazie infinitamente» ha detto Edith Bruck dopo una standing ovation che ha coinvolto tutta l'aula magna, riempita non solo dal Senato accademico e da alcune personalità militari, civili e religiose, ma anche dagli studenti di quattro licei della provincia sassarese. La prima volta (in Italia) in collegamento streaming per una laurea honoris causa ha avuto come protagonista una grande donna che continua a testimoniare la sua esperienza al mondo, soprattutto ai giovani. Tra l’altro Edith Bruck è legata alla Sardegna per l'amicizia con Emilio e Joyce Lussu. L'anno scorso ha proposto un intervento significativo al Convegno internazionale di Ittireddu “Terra d’esilio, terra d’asilo. Gli ebrei in Sardegna”. Proprio in quell'occasione è nata l'idea di conferirle la laurea honoris causa in Scienze Filosofiche.

Bruck si è commossa alla presentazione fatta da Valeria Panizza, direttrice del Dipartimento di Storia, Scienze dell'Uomo e della Formazione, e da Sebastiano Ghisu, Scienze storiche e Filosofiche. Toccante anche la laudatio fatta da Gavina Cherchi, docente di Estetica, che ha iniziato con le parole di una poesia della scrittrice: «Nascere per caso/nascere donna/nascere povera/nascere ebrea: è troppo in una sola vita».

Edith Bruck ha chiuso il collegamento con un messaggio che è anche il suo modus vivendi: «Tutte le guerre ci riguardano, non solo quelle dietro la porta. Ci riguarda chiunque viene escluso, chi soffre, chi è vittima di un’ingiustizia».

