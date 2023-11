Edina Altara, che artista! La lectio a San Saturnino di Maria Paola Dettori  

Non era l’unica, ma, forse, la più coraggiosa. Certamente la più poliedrica, e dimostrò di avere, oltre una notevole vitalità artistica, un certo spirito imprenditoriale. E poi era bella. In Edina Altara si sommano varie qualità, osserva Maria Paola Dettori, direttrice della Pinacoteca nazionale di Sassari, che domani, a Cagliari, nella basilica di San Saturnino alle 17, dedicherà all’artista sarda del primo Novecento la lectio dei Dialoghi di archeologia, architettura, arte e paesaggio. Per la rassegna, curata da Maria Antonietta Mongiu e Francesco Muscolino, direttore del Museo archeologico nazionale di Cagliari, la storica dell’arte ricostruirà il percorso di vita e artistico della terza delle quattro sorelle Altara (Aurora, Lavinia e Iride), nata a Sassari nel 1898, vissuta a Milano, e morta a Lanusei 40 anni fa.

Nella prima parte del secolo breve, racconta la funzionaria della Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le Province di Sassari e Nuoro, Altara non era l’unica donna artista dell’isola. Con lei, “bravissime incisore”, operavano Stefania Boscaro e Anna Marongiu, o la pittrice Francesca Devoto. Alle donne, però, accadeva di sposarsi, e in tal caso, il più delle volte, abbandonavano la carriera artistica per intraprendere quella di madri e di mogli.

Edina Altara preferì la sua arte al marito, Vittorio Accornero, illustratore noto con lo pseudonimo di Ninon, con il quale condivise un pezzo di vita anche professionale e dal quale si separò nel 1934, dopo 12 anni di matrimonio, accettando la precarietà che la scelta, coraggiosa e insolita per il periodo, comportava. “Vissi d’arte“ titola, non a caso, la lectio di Dettori.

Nota per i suoi balocchi di cartoncino, con i quali esordisce ad appena diciassette anni, per i suoi collages (“Nella terra degli intrepidi sardi“ lo comprò Vittorio Emanuele III ed è conservato al Quirinale), i suoi specchi decorati (con una tecnica che inventò e brevettò), e le maioliche, Altara si muove tra le arti applicate e il design con «creatività, inventiva, ironia e gusto sopraffino». Una ricerca, la sua, che si inserisce nel movimento di modernizzazione del primo Novecento, in cui si mettono insieme arte, produzione industriale ed espressività popolare. Una volontà di sperimentazione che la indusse «a fare cose estremamente moderne e ogni volta diverse, che la porteranno a collaborare con Giò Ponti, famoso architetto e designer, e con alcuni dei maggiori artisti italiani del Novecento come Lucio Fontana».

L’artista, che disegnò, progettò e realizzò oggetti, complementi d’arredo e abiti, dimostrò, osserva Dettori, «un’autonomia artistica eccezionale». I collages li sperimentava Picasso nel 1912, lei li realizzava nel 1915. «I suoi giocattoli sono modernissimi e ricordano quanto facevano, in Italia, i Futuristi come Fortunato Depero».

Nella sua casa sarda sviluppò l’accentuato senso estetico e la manualità sfogliando riviste ed esercitandosi in varie attività: ripristino di oggetti antichi, decorazione, pittura. Una tempera, “Pettegolezzo“ (1915), è stata da poco recuperata dal pronipote e ritrae un gruppo di donne che chiacchierano.

Giuseppe Biasi, concittadino e amico di famiglia, l’aveva incoraggiata perché ne apprezzava il talento. A Casale Monferrato, dove si trasferì nel 1918, iniziò a collaborare con numerose riviste, mentre, dopo l’iniziale disorientamento seguito alla separazione da Accornero, si dedicò alla moda: apre un atelier a Milano e disegna figurini di moda per alcune riviste. Con le sorelle, che riportavano i suoi bozzetti sui singoli pezzi, intraprese la produzione di mattonelle dipinte.

Una donna straordinaria Edina Altara, e le sue opere, tutt’altro che datate, conservano una freschezza e un gusto nelle forme e nell’accostamento dei colori, che continuano a incantare.

