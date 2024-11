Edilizia, vincoli e urbanistica: sul sito del Comune “Urbis map”  

L’obiettivo è permettere a cittadini e tecnici di consultare gratuitamente le informazioni sul territorio in materia di edilizia. È online sul sito del Comune di Cabras il servizio Urbis map che contiene il Piano di fabbricazione vigente con tutti i vincoli geomappati. Sarà sufficiente accedere al sito nella sezione “ufficio Urbanistica” e cliccare sul pulsante di rinvio al geoportale Urbis map per iniziare la consultazione. Tra le altre cose si potrà scegliere se visualizzare la mappa catastale, il programma di fabbricazione o la carta delle terre a uso civico. «La consultazione è libera, non richiede un accesso con credenziali e consente di reperire le informazioni in modo rapido» afferma l’assessore all’Urbanistica, Enrico Giordano. ( s. p. )

