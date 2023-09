Edilizia, stangata comunale sulle licenze  

Costruire in città costerà di più e acquistare altrettanto: il cane che si morde la coda. Tutto nasce dall’aumento, a partire da subito, del cosiddetto “costo di costruzione”, vale a dire il contributo dovuto al Comune per ottenere il permesso di costruire ex novo un palazzo di dieci piani come una casa singola o alberghi, ristoranti, pizzerie, bar, campeggi, uffici e negozi, depositi e edifici rurali di qualunque tipo. Se fino al 26 agosto il prezzo da versare al Comune era di 244 euro a metro quadrato, tutti i richiedenti nuove autorizzazioni dovranno contribuire con 302,51 a metro quadro. L’aumento del 23,9 per cento per tutte le nuove costruzioni peserà in prima battuta sui richiedenti (privati cittadini, costruttori, coop e altri) e in seconda battuta sui compratori.

I casi

Per rendere meglio l’idea se prima il Comune per concedere il permesso per costruire una casa di abitazione di 100 metri quadrati chiedeva 24.500 euro adesso ne pretenderà 30.232. A dettare la regola è il Comune sulla base delle variazioni Istat nazionale che da dicembre 2012 a dicembre 2022 ha calcolato nel 23,9 per cento. E così per tutte le altre costruzioni, dal picco di 982 euro a metro quadrato per ristoranti ai costo più basso per fienili, box di 189,77. La legge, nelle more delle determinazioni regionali, demanda ai comuni di provvedere «autonomamente ed annualmente ad adeguare il contributo in ragione delle variazioni Istat». Operazione che il Palazzo degli Scolopi ha effettuato non annualmente ma dopo dieci anni.

Le reazioni

«L’atto era dovuto, non si discute. Sarebbe stato però più opportuno non far trascorrere dieci anni ma applicare la variazione Istat non dico ogni anno ma ogni tre o anche cinque anni. Il costo sarebbe stato meno pesante per il mercato che in città è in forte difficoltà aggravata dalle restrizioni dell’ecobonus», è il parere dell’ingegner Antonello Garau, costruttore, presidente della Cassa edile e ex presidente dell’Associazione industriali della provincia.

Il settore

Che il settore sia in sofferenza è nei numeri. Il monte salari nell’edilizia non supera gli 8 milioni di euro all’anno (Sassari per fare un esempio sfiora i 100 milioni) ma la difficoltà del settore emerge soprattutto dagli incassi del Comune alla voce “permessi di costruire”: 729 mila nel 2022, 1 milione centomila nel 2021, 444 mila nel 2020 (anno Covid), 1 milione 88 mila nel 2019, 847 mila euro nel 2018. Il Siope, aggiornato al 31 agosto di quest’anno, riporta 189 mila euro. In questi ultimi mesi nonostante gli aumenti del “costo di costruzione” è improbabile che l’incasso si avvicini ai dati degli anni scorsi, 2020 compreso. «La situazione della città è pesante, è compito della politica sostenerci, Sui costi di costruzione non siamo stati neppure chiamati», conclude Garau.

