Edilizia, sedici lotti in vendita 

In città ci sono ancora lotti pubblici edificabili e al Comune non resta che riprovarci. Di recente l’ente ha indetto una nuova gara, dopo gli esiti non proprio favorevoli delle precedenti, per cedere le aree destinate all’edificazione di case nella zona di Sa Perda Bianca, nota a tutti da oltre 30 anni come Carbonia Due.

Zona residenziale

Un vasto insediamento residenziale dove spesso le coop edilizie che sono intervenute hanno avuto vita oltre modo difficile (tra fallimenti e inadempienze varie approdate in diverse circostanza nelle aule di tribunale). E che costrinse l’ex amministrazione guidata dal sindaco Giuseppe Casti a varare un piano speciale. Quel piano, sorto una decina di anni fa, è ancora attuale tant’è che pochi giorni fa il Comune ha indetto un nuovo bando per vendere sedici lotti edificabili, transitati nella disponibilità del Comune in virtù dei precedenti (e sofferti) accordi. Condizione necessaria, però, è l’alienazione dei lotti per coprire le spese finalizzate a proseguire le opere di urbanizzazione e di miglioramento dei servizi. E difatti da questa operazione ci si attende di ricavare attorno ai 600 mila euro. Le aree sono appetibili (ormai sempre più Carbonia Due è a ridosso dell’area in cui si sono spostati i commerci di Carbonia), e ospita già un centinaio di case fra appartamenti a schiera, bifamiliari o singole. Le sedici aree hanno dimensioni fra i 300 e i 400 metri quadrati, e costano fra i 33 e i 46 mila euro. Il bando è destinato ai singoli cittadini oppure, successivamente, anche a imprese di costruzione. La tipologia indicata è quella delle case bifamiliari. «Erano rimasti lotti residui da porre in vendita – afferma l’assessora al Patrimonio Giorgia Meli – e abbiamo rifatto il bando: i lotti non saranno posti a ribasso perché si tratta di un piano di zona pubblico».

Il nuovo bando

Il Comune ci riprova (gli altri bandi precedenti non hanno dato esiti sperati) e se entro il 12 aprile (termine ultimo) dovessero farsi avanti numerosi candidati, Carbonia Due verrebbe di fatto completata: «È rappresentativo dell’intento dell’amministrazione – riprende l’assessora Meli – di portare avanti gli obbiettivi del settore patrimonio ed andare incontro alle esigenze, più volte ricevute, delle persone interessate». Il completamento della segnaletica e della viabilità (Carbonia Due lamenta ancora l’assenza di un accesso alternativo a quello che dà su via Stazione) sono invece gli auspici dei cittadini vivono nel rione da tanti anni. Ma tutto passa attraverso la riuscita del bando che potrebbe chiudere una partita aperta da circa 30 anni. I lotti residui sono in più punti del vasto rione. Adesso non resta che aspettare l’esito di questo nuovo tentativo da parte del Comune.

