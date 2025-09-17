Edilizia scolastica, via ai lavori 

Via a una serie di interventi finalizzati a migliorare l’edilizia scolastica di Iglesias dove da qualche giorno il suono la campanella ha annunciato la ripresa delle lezioni. Le strutture scolastiche dove prenderanno il via i lavori, sono principalmente tre scuole dell’infanzia: quella di via Pacinotti (quartiere di Serra Perdosa), la scuola di via Brescia e via Fadda e la scuola dell’infanzia e primaria di via Grazia Deledda.

Il piano dei lavori inserito nel piano triennale di edilizia scolastica contempla numerosi interventi relativi alla manutenzione straordinaria, messa in sicurezza e adeguamento alle norme antisismiche e diversi ampliamenti degli edifici scolastici. Il finanziamento complessivo è di 240 mila euro e i fondi sono regionali. Il finanziamento è così suddiviso: 90 mila euro rispettivamente per via Pacinotti e via Brescia-Fadda, e 60 mila euro per via Grazia Deledda. I lavori saranno seguiti dall’assessorato ai Lavori pubblici e l’assessorato alla Pubblica istruzione del Comune di Iglesias. «La realizzazione di questo piano di interventi - ha spiegato l' assessore alla Pubblica istruzione Vito Spiga - ci permetterà non soltanto di migliorare la qualità degli edifici scolastici, ma di partecipare ad altri bandi sia regionali che europei finalizzati alla realizzazione di nuovi progetti sempre inerenti le strutture scolastiche.

Anche le altre scuole sono state oggetto di interventi relativi alla manutenzione ordinaria, pulizia dei giardini e cortili circostanti o adiacenti alla scuola, manutenzione degli impianti elettrici ed idraulici. «Abbiamo fatto il possibile per rendere più accoglienti e funzionali i nostri edifici scolastici - ha aggiunto Spiga - siamo consapevoli che alcuni immobili necessitano di importanti lavori di ristrutturazione e infatti, stiamo già procedendo in questa direzione, con altri fondi sia regionali sia europei. È un cammino un po' lungo - conclude - quello inerente la riqualificazione delle strutture scolastiche ma stiamo facendo del nostro meglio.

Procedono, nel frattempo, i lavori per i nuovi locali che ospiteranno la mensa della scuola primaria di via Calabria e quelli per la realizzazione del nuovo nido di via Pacinotti. «I lavori di riqualificazione degli istituti scolastici - ha dichiarato l' assessore ai Lavori pubblici Nicola Concas - sono fondamentali per la nostra amministrazione. Alcuni sono in via di realizzazione e altri verranno avviati a breve. Dobbiamo fare il modo che le strutture scolastiche siano pronte sul fronte degli adeguamenti strutturali per potere partecipare così ai bandi europei e reperire le risorse necessarie per avviare il loro miglioramento, sotto tutti i profili».

