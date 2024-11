Edilizia scolastica, cantieri per tre milioni 

Oltre tre milioni di euro per la manutenzione, messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici scolastici del capoluogo e di alcuni comuni della ex provincia. Sono state approvate dal Consiglio della Città Metropolitana le variazioni dell’avanzo di bilancio, alcune delle quali riguardano proprio le scuole. Saranno interessati gli istituti superiori, quelli cioè di cui l'ente ha competenza.

I cantieri

In città si interverrà al Liceo scientifico Pacinotti di via Liguria: qui i lavori si sono resi necessari e non più prorogabili per la risoluzione delle interferenze tra la struttura portante dell’edificio e l’impianto di riscaldamento. Quest’ultimo stava funzionando male, e molti studenti e studentesse diverse volte d’inverno hanno lamentato di avere freddo proprio perché il riscaldamento non funzionava bene. L’importo stanziato per questo tipo di intervento e di 130mila euro. Poi c’è Istituto professionale per i servizi sociali “Sandro Pertini” di via Vesalio, dove gli interventi riguarderanno, oltre all’efficientamento energetico, anche la sistemazione esterna dell’edificio, per un importo di 800mila euro. Complessivamente, dunque, per le scuole superiori cagliaritane la Città Metropolitana ha stanziato 930mila euro.

Gli altri interventi

La parte restante dei tre milioni di euro sarà destinata a interventi di messa in sicurezza nell’Istituto tecnico agrario “Duca degli Abruzzi” di Elmas, nell’Istituto tecnico commerciale “Mattei” di Decimomannu, nel Liceo scientifico artistico “Brotzu” a Pitz’e Serra e nell’Istituto professionale per i servizi alberghieri e della ristorazione “Gramsci” a Monserrato.

Gli obiettivi

«Intendiamo recuperare il patrimonio scolastico e l’approvazione di queste variazioni è un chiaro segnale in proposito», dichiara Andrea Zucca, consigliere metropolitano con delega ai Lavori pubblici. «Con la collega Claudia Serreli, consigliera con delega alla Pubblica istruzione, stiamo dialogando costantemente e lavorando di concerto per garantire la giusta attenzione anche alle scuole più lontane da Cagliari. I fondi delle variazioni, inoltre, consentiranno di completare degli interventi avviati con fondi Pnnr», dice Zucca, che aggiunge: «È solo l'inizio di un percorso. Stiamo lavorando al prossimo bilancio che finanzierà un importante progetto, in accordo col Comune di Cagliari, per costituire una comunità energetica che coinvolga, nella zona del parco Terramaini, le scuole lì presenti, con una riqualificazione di tutta l'area».

