Edilizia sarda, in crescita gli investimenti 

Un codice sempre più accessibile. A distanza di un anno dall’entrata in vigore del nuovo corpus di regole che ordina gli appalti, l’Associazione Costruttori Edili del Centro Nord Sardegna ha provato a tracciare un bilancio, ieri a Villa Mimosa. Con un convegno, e un parterre di esperti a livello nazionale, tra cui la consigliera nazionale Anac Consuelo Del Balzo: «Un lavoro impattante – riferisce – che viene ormai applicato in grande misura». A partire dalla Regione, che ne sta integrando i passaggi attraverso la formazione dei suoi dipendenti.

I fondi

«Da parte nostra – rivela Antonio Piu, assessore regionale ai Lavori Pubblici –dobbiamo approvare in Giunta il nuovo prezzario per dare gambe a tante risorse ancora non spese». E su questo versante è tranchant la considerazione di Pierpaolo Tilocca, presidente regionale Ance. «Di 21 miliardi europei – ricorda – elargiti negli ultimi 20 anni ne abbiamo speso solo il 16%». I dati sono più confortanti per lo scenario edile sardo comunicati dall’Associazione, un settore che rappresenta il 12,5% del Pil isolano e che ha registrato, nel 2023, un aumento degli investimenti in costruzioni del 5%. Flessione invece in campo occupazionale, con - 1,65% di ore lavorate e -1,42% di lavoratori, cifre condizionate però dal boom del 2022. Segno negativo pure per il mercato immobiliare residenziale, con 17.615 abitazioni compravendute, in diminuzione del 4,7%. Tutt’altro indice per la spesa in conto capitale delle opere pubbliche che, secondo la Ragioneria regionale dello Stato, incrementa il proprio valore del 34,6%, mentre gli investimenti arrivano a 643 milioni, grazie anche al Pnrr e alla programmazione 2014-20 dei fondi strutturali europei. Cresce pure il numero dei bandi di gara per i lavori sopra il milione di euro con un aumento del 6,1% che si traduce, per gli importi, in un +44%. La croce governativa sopra il Superbonus non permette però di fare previsioni positive per quest’anno. L’Ance infatti stima che nel settore si verificherà un calo dei livelli produttivi del -7,7%. “Dobbiamo manutenzionare le grandi strutture sarde- dichiara Tilocca- con appositi accordi quadro”. Un modo per uscire dalla flessione, sempre però rispettando le regole del Codice degli appalti.