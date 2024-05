Edilizia sarda, dal boom all’incertezza 

I grandi sorrisi si attenuano guardando al futuro prossimo. Sì, perché se l’edilizia sarda chiude un biennio quasi d’oro per fatturati, numero di cantieri e occupazione, le preoccupazioni che tutto ciò possa crollare come un castello di sabbia a causa della fine degli incentivi ristrutturazione è più che reale. Eppure il settore delle costruzioni nell’Isola mantiene numeri degni di massima attenzione, tanto da dover essere tutelati: giro d’affari da 7,5 miliardi di euro annui, compravendite, investimenti e bandi di gara in crescita.

L’indagine

Il bilancio del 2023 e le previsioni 2024 sono stati raccolti dal report sull’edilizia della Cna. «Il 2023 conferma la crescita dei più importanti segmenti tipologici del mercato», spiegano i rappresentanti della Cna. «Trainato dall’andamento positivo della nuova produzione edilizia (+2,1%), dagli investimenti in nuove costruzioni residenziali (+5,2%) e non residenziali (+4,4%), dalla tenuta del mercato immobiliare (+4,9%) nonostante la contrazione delle compravendite residenziali, della crescita in termini di importo dei bandi di gara (+3,6%) ma soprattutto della performance eccezionale delle opere pubbliche vero motore del mercato (+21,7%), la filiera delle costruzioni isolane nel 2023 vede il proprio volume d’affari crescere del 6,3% e gli investimenti del 7,5%».

Le prospettive per il 2024 offrono invece luci e ombre: «In base alle prime stime per il 2024», si legge nel report, «il settore delle Costruzioni regionali dovrebbe attestarsi su un valore di 7,5 miliardi di euro, per effetto di una contrazione che in termini reali è pari al -6,4%, con gli investimenti che si contraggono dell’8,1%. A moderare l’entità del calo il proseguimento del trend espansivo delle opere pubbliche (+11,4%) che rappresentano più del 35% degli investimenti complessivi, contro il 29% del 2023 e il 26% del 2022».

L’analisi

Francesco Porcu e Antonello Mascia, rispettivamente segretario regionale Cna e presidente regionale di Cna Costruzioni preferiscono essere ottimisti: «Lo scenario previsionale sull’andamento del mercato nei prossimi anni è legato principalmente alle politiche di parte pubblica riguardante da un lato la spesa fiscale per gli interventi di riqualificazione residenziale, dall’altra dal buon utilizzo delle risorse per le opere pubbliche messe in campo da qui al 2026 e oltre. Su questo fronte – continuano Porcu e Mascia – molto dipenderà dall’avanzamento dei cantieri in atto e dall’avvio di quelli in programma. Siamo in una fase in cui, almeno sul fronte pubblico, il nodo non è tanto quello delle risorse, ma quello dell’effettiva capacità di spesa, da troppo tempo ostacolata da fattori strutturali, vincoli burocratici, inadeguatezze gestionali, tensioni sul fronte dell’offerta, rincari delle quotazioni delle materie prime, ma soprattutto della difficoltà, per le imprese di trovare manodopera e maestranze qualificate».

