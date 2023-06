Edilizia sarda, boom tra le incertezze 

Ha raggiunto i 7,5 miliardi di euro il volume d’affari delle costruzioni nell'Isola, prodotto nel 2022, di cui 6 miliardi legati agli investimenti e oltre 1,4 miliardi destinati alla manutenzione ordinaria. Rispetto all'anno precedente, l'incremento è stato del 10,5%, un dato che testimonia un importante consolidamento del trend espansivo del comparto a livello regionale.

Dalle prime stime diffuse dalla Cna Sardegna, contenute nell'ultimo Rapporto presentato ieri mattina a Cagliari, inoltre, la previsione per il 2023 è che il settore possa arrivare ai 7,8 miliardi di euro, per l’effetto di una modesta crescita che, in termini reali, potrebbe attestarsi sull’1,4%, con gli investimenti in ascesa dell’1,5%.

Prospettive

A mantenere positivo il risultato previsto, è la sostenuta crescita delle opere pubbliche (+19%), che rappresenteranno più del 30% degli investimenti complessivi. Il segmento residenziale lo scorso anno si è confermato come il primo mercato regionale con investimenti pari a 3,5 miliardi di euro (più del 57% di quelli complessivi). Le opere pubbliche, con 1,5 miliardi, invece, sono il secondo mercato regionale e assorbono poco meno del 25% degli investimenti.

Secondo Francesco Porcu e Antonello Mascia, rispettivamente segretario regionale Cna e presidente regionale di Cna Costruzioni, si consolida il trend espansivo del mercato immobiliare (+14%), sia nella componente abitativa che non residenziale, cresce la produzione edilizia (+13,3%), così come a un ritmo eccezionale anche i bandi di gara per i lavori pubblici, che sostengono gli investimenti (+12,9%), che contribuiscono ad alimentare positivamente il consolidamento dell’occupazione (+9,8%).

«È un bilancio estremamente positivo e il 2022 consolida l’eccezionalità dei dati che abbiamo presentato per il 2021. Tutti i segmenti del mercato», ha confermato Porcu, «sono in segno positivo e pure in doppia cifra. Va bene anche sul versante dell’occupazione, cresce il numero delle imprese e si assiste a un boom dei bandi di gara per le opere pubbliche. Per quanto riguarda il mercato immobiliare, le transazioni sono appena sotto i picchi del 2006 e, quindi, è un ambito in forte crescita».

Effetto bonus

Per l'associazione di categoria artigiana lo scenario, dunque, appare nel complesso positivo, anche se per quest'anno non mancano alcune incertezze, legate soprattutto ai dati più congiunturali di fondo e poi al ridimensionamento della misura del Superbonus 110%.

«Il Superbonus è stato il motore del mercato dell'ultimo biennio e ha contribuito», ha puntualizzato il segretario regionale della Cna, «non solo a rilanciare il settore, ma ha giocato un ruolo determinante nella crescita economica della regione. Sappiamo che l'intensità d'aiuto di questo strumento è destinata a diminuire, ma confidiamo che le ingenti risorse previste con il Pnrr sulle opere infrastrutturali e sui processi di rigenerazione urbana possano compensare l'affievolirsi di questo aiuto. Per quanto riguarda la situazione regionale, si dovrebbe anche cercare di rimettere in moto i lavori di ristrutturazione del cosiddetto ‘Piano Casa’, che noi aspettiamo in questa parte finale della legislatura».

RIPRODUZIONE RISERVATA